Внимавайте! Разпространяват фалшиви имейли от името на НАП
От институцията информират гражданите, че имейлите са със заглавие: "Възстановяване на данък чака одобрение – ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: Една стъпка дели парите от Вас…..", а текстът към тях е: "Ние приключихме проверката на Вашата данъчна декларация за 2025 г. Сума в размер на 859,35 BGN е готова да бъде възстановена по Вашата сметка.
За да осигурим точно плащане, се нуждаем от потвърждение на актуалните Ви банкови данни."
Във фалшивия имейл е посочен и краен срок, описват се стъпките, които да се предприемат, за да се възстанови сумата, като се изисква въвеждането на банкова информация.
Националната агенция за приходите припомня, че не е изпращала имейли с подобно съдържание, с искане за потвърждаване на банкова информация и лични данни от своите потребители.
Това е класическа форма на "фишинг" атака, чрез която се цели кражба на лична информация, банкови сметки, потребителски имена за достъп, пароли, и т. н.
Гражданите могат да получат повече информация как да се предпазят от "фишинг" тук.
