Внимавайте какво си поръчвате от интернет, особено лекарства
Автор: Екип Ruse24.bg 21:18
©
Незаконна търговия с лекарства за отслабване в интернет. Медикаменти за диабет, които се отпускат само с рецепта може да се купят свободно от измамни сайтове. От Европейската агенция по лекарствата предупреждават, че нелегалните продажби на лекарства от този тип в ЕС са се повишили рязко.

Фармацевти настояват нерегламентираната продажба на лекарства да се криминализира.

Измамните сайтове и групи в социалните мрежи предлагат лекарства за отслабване с неясен състав и произход.

Проф Георги Момеков, декан на фармацевтичния факултет, МУ-София: Лесно може да се възпроизведе първична, вторична опаковка. Реално хората си купуват неща от интернет, които аз не бих нарекъл лекарства. Те са имитиращи продукти е много добър термин. Лекарства се купуват от аптеката. България не е някаква пустош, в която няма аптеки.

А медикаментите за отслабване се използват за лечение на диабет и се отпускат само с електронна рецепта от лекар.

Проф. Георги Момеков, декан на фармацевтичния факултет, МУ-София: В реалния и живот всеки човек е една вселена и всъщност лекар може да прецени дали тази терапия е подходяща. Когато индексът на телесна маса е голям, да речем над 35 или над 40 тогава ползите са огромни. Когато обаче се касае за човек, който има да свали 2-3 килограма общо-взето никой не знае какво е съотношението полза риск.

У нас и в ЕС рекламата на лекарства с рецепта е забранена, но социалните мрежи и съмнителни сайтове заобикалят правилата и не само рекламират, но и предават без никакъв контрол всякакви медикаменти.

Магистър-фармацевт Димитър Маринов - председател на Българския фармацевтичен съюз:

"Не егламентираната продажба на лекарствени продукти в България е само административно нарушение. Ние назад в годините, не само ние, но и други организации сме настоявали многократно за криминализиране на тази дейност, тоест това да попадне в обсега на Наказателния кодекс, за да може и прокуратурата да повдига обвинения на съответните нарушители.

Преди година екип на БНТ си поръча и получи без проблем лекарство за високо кръвно от незаконен сайт, който след репортажа ни беше блокиран.

Магистър-фармацевт Димитър Маринов - председател на Българския фармацевтичен съюз: Когато лекарство не е получено от аптеката - няма гаранция първо какво има вътре. Второ дори да има това, което пише на етикета как е съхранявано, при какви условия, кой го е транспортирал, при какви условия? Никой не носи отговорност за качество безопасност и ефикасност.

От агенцията по лекарствата твърдят, че следят активно сигналите за нерегламентирани продажби и си сътрудничат с митниците и МВР . В ГДБОП има няколко проверки и досъдебни производства за незаконна търговия с лекарства. Дирекция "Киберпрестъпност" съдейства за блокиране на нелегални сайтове.

"ИАЛ работи в координация с различни структури на МВР, вкл. ГДБОП за проследяване на IP адресите, сваляне на обяви и спиране на сайтове, за установяване и издирване на лицата, осъществяващи тази дейност, както и в сътрудничество с Агенция Митници - за физическото проследяване на доставките, тъй като няма самостоятелно компетентност да извършва посочените дейности".

"В ГДБОП има образувани няколко проверки и досъдебни производства, свързани с разследвания на незаконна търговия с лекарства и лекарствени продукти на територията на страната, някои от които за неправомерно разпространение онлайн.Дирекция "Киберпрестъпност" извършва периодичен мониторинг на интернет пространството, където са идентифицирани няколко сайта, чрез които се предлагат нерегистрирани и неразрешени в страната лекарствени продукти".






