Внимавайте, начисляват се лихви: НАП пришпори физическите лица и фирмите – срокът изтича на 15 ноември
На 1 декември изтича и срокът за плащане на месечната авансова вноска за месец декември и тримесечната авансова вноска за трето тримесечие на 2025 година.
Фирмите, чиито нетни приходи от продажби за 2023 г. надвишават 300 000 лева, са длъжни да правят авансови вноски за корпоративен данък. Те са месечни и тримесечни и се определят на база на прогнозната данъчна печалба за текущата година. Месечни вноски се правят при нетни приходи от продажби за годината преди предходната над 3 000 000 лв., а тримесечни – при нетни приходи от продажби за годината преди предходната от 300 000,01 лв. до 3 000 000 лв. включително.
Има случаи, при които прогнозираните авансови вноски се оказват по-ниски или по-високи от дължимия годишен данък, показват анализите на НАП. Това може да доведе до начисляване на лихви от страна на приходната агенция за периода от 16 април до 31 декември на съответната година или пък до надвнесен данък. Затова предприятията имат възможност сами да увеличават или намаляват своите авансови вноски през годината, когато смятат, че те ще се различават значително от дължимия годишен данък. Увеличението, съответно намалението на авансовите вноски, се ползва след подаване на декларация за промяна, по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП) през е-портала на НАП.
За коригиране на месечната вноска за ноември 2025 г. декларацията трябва да бъде подадена най-късно до 17 ноември 2025 г. и вноската да бъде платена до тази дата. За коригиране на месечната вноска за декември и тримесечната вноска за трето тримесечие на 2025 г. е необходимо декларацията да бъде подадена най-късно до 17 ноември 2025 г., въпреки че срокът за внасянето им е до 1 декември 2025 г.
Повече информация за декларирането и плащането на корпоративен данък можете да намерите на сайта на НАП - www.nra.bg, на телефона на Информационния център: 0700 18 700 /на цена, съобразно тарифата на съответния оператор/ или във Facebook страницата на агенцията.
