© Водач с внушителна алкохолна проба е катастрофирал с автомобила си, съобщиха от ОДМВР-София.



Около 10.35 часа вчера на тел.112 постъпил сигнал за пътен инцидент в района на 35 км на главен път 1-8. На място полицейските служители установили самокатастрофирал товарен автомобил "Рено Канго“.



Водачът бил изпробван с дрегер, който отчел 3.59 промила алкохол. 48-годишният софиянец е настанен за лечение с луксация на коляно.



По случая е образувано досъдебно производство.