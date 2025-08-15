Водачка на тротинетка е с опасност за живота след катастрофа в Разградско

© Сигнал за пътно-транспортно произшествие в самуилското село Владимировци е получен около 13 часа на 14 август.



На място е установено, че 26-годишна водачка от село Ножарово, движейки се в посока село Здравец с автомобил "Сеат Ибиса“, предприема изпреварване, като не осигурява достатъчно странична дистанция към изпреварваното индивидуално електрическо превозно средство.



Според информация от ОДМВР - Разград, шофьорката блъска с дясното си странично огледало 39-годишната водачка на тротинетката, която пада на земята.



Пострадалата е откарана в МБАЛ-Разград и настанена в отделение по анестезиология и интензивно лечение със субдурален хематом и фрактура на париетална кост, с временна опасност за живота.



Пробите на водачката на автомобила за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. По случая се води досъдебно производство по чл.343, ал.1, Б във връзка с чл.342, ал.1 от НК.