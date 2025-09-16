Новини
Воден режим и в Ловеч: Загубите на вода са над 50%
Автор: Екип Ruse24.bg 08:47Коментари (0)0
© БНТ
Продължава въвеждането на водни режими в страната – този път и в Ловеч. Причината е продължителното засушаване и силното намаляване на дебита на източниците, от които градът се снабдява с вода. За разлика от други места, в Ловеч вода ще има от 6:00 до 23:00 ч. В същото време министърът на регионалното развитие Иван Иванов поиска оставката на директора на местното ВиК дружество.

"Процентно загубите на вода в Ловеч са около 50 – 52%. Това изглежда добре в сравнение с други места, но все пак половината от водата не достига до хората", каза в "Денят започва" кметът на Ловеч Страцимир Петков пред БНТ.

По думите му, през годините са извършвани ремонти с усилията на ВиК дружеството, общината и държавата:

"През 2024 година завършихме капиталната програма на МРРБ за подмяна на водопроводите в кварталите "Кольо Фичето" и "Младост". Но Ловеч като област не е консолидиран във ВиК асоциацията и не можем да ползваме европейски средства. Причината е, че в Троян има общинско ВиК дружество, а по закон, когато има такова, областта не може да бъде асоциирана", поясни кметът.

Миналата година водният режим е започнал месец по-рано. Тогава с редица ремонти и отстраняване на аварии е било намалено времето без вода.

"Една от откритите аварии беше със загуби от 13 литра в секунда. Миналата година Ловеч се захранваше със 140 литра в секунда, а тази година с едва 90", каза Петков.

Той обясни, че благодарение на постоянни срещи с ВиК дружеството и общинските съветници се правят ремонти и се подготвят нови проекти, но съгласувателните процедури отнемат години.

Регионалното министерство съобщи, че причината за исканата оставка на шефа на водното дружество е липсата на координация и планиране при обявяването на водния режим в Ловеч.

"Не мога да коментирам отношенията между министерството и ВиК дружеството. Ние бяхме уведомени с писмо по обяд, което е стандартна практика. За града получихме информацията навреме, за селата малко по-късно", посочи кметът.

В Ловеч остава в сила забрана за ползване на питейна вода за поливане, миене на улици, автомобили и пълнене на басейни.

Най-големият проблем за водоснабдяването на Ловеч остава старият магистрален водопровод от Черни Осъм: "Над 90% от водата за Ловеч идва оттам. Последните обследвания показаха, че за подмяната му са необходими около 200 милиона лева. Това е изключително важно за града", каза още кметът.

Още по темата:
15.09.2025 Мариана Вълчева за водната криза в Плевен: Изкарахме адско лято, а оставки няма и никой не ги иска! Ние втора категория хора ли сме?
14.09.2025 Плевенчани отново излизат на протест заради безводието
13.09.2025 Режимът на водата в Плевен ще бъде облекчен следващата седмица
12.09.2025 Фонд на фондовете и Фонд ФЛАГ ще осигурят близо 50 млн. лв. за ВиК сектора 
12.09.2025 Резултатите от пробите на сондажа в Плевен вече са ясни
11.09.2025 Георги Стефанов: Необходима е консолидация на политиците и експертите - да се работи целево по решаване на проблема с безводието
