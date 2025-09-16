ЗАРЕЖДАНЕ...
|Воден режим и в Ловеч: Загубите на вода са над 50%
"Процентно загубите на вода в Ловеч са около 50 – 52%. Това изглежда добре в сравнение с други места, но все пак половината от водата не достига до хората", каза в "Денят започва" кметът на Ловеч Страцимир Петков пред БНТ.
По думите му, през годините са извършвани ремонти с усилията на ВиК дружеството, общината и държавата:
"През 2024 година завършихме капиталната програма на МРРБ за подмяна на водопроводите в кварталите "Кольо Фичето" и "Младост". Но Ловеч като област не е консолидиран във ВиК асоциацията и не можем да ползваме европейски средства. Причината е, че в Троян има общинско ВиК дружество, а по закон, когато има такова, областта не може да бъде асоциирана", поясни кметът.
Миналата година водният режим е започнал месец по-рано. Тогава с редица ремонти и отстраняване на аварии е било намалено времето без вода.
"Една от откритите аварии беше със загуби от 13 литра в секунда. Миналата година Ловеч се захранваше със 140 литра в секунда, а тази година с едва 90", каза Петков.
Той обясни, че благодарение на постоянни срещи с ВиК дружеството и общинските съветници се правят ремонти и се подготвят нови проекти, но съгласувателните процедури отнемат години.
Регионалното министерство съобщи, че причината за исканата оставка на шефа на водното дружество е липсата на координация и планиране при обявяването на водния режим в Ловеч.
"Не мога да коментирам отношенията между министерството и ВиК дружеството. Ние бяхме уведомени с писмо по обяд, което е стандартна практика. За града получихме информацията навреме, за селата малко по-късно", посочи кметът.
В Ловеч остава в сила забрана за ползване на питейна вода за поливане, миене на улици, автомобили и пълнене на басейни.
Най-големият проблем за водоснабдяването на Ловеч остава старият магистрален водопровод от Черни Осъм: "Над 90% от водата за Ловеч идва оттам. Последните обследвания показаха, че за подмяната му са необходими около 200 милиона лева. Това е изключително важно за града", каза още кметът.
