Военен ритуал-панихида се проведе на историческия връх Каймакчалан за поредна година
Автор: Емануела Вилизарова 17:13Коментари (0)6
© Министерство на отбраната
Военен ритуал-панихида в памет на героите от Каймакчалан по време на Първата световна война (1916 г.) се проведе днес, 30 септември, на едноименния връх. Тази година се навършват 109 години от боевете на връх Каймакчалан, част от Македонския фронт по време на Първата световна война. За да почетат паметта на героите, в ритуала взеха участие военнослужещи от Сухопътните войски, заедно с командира им генерал-майор Деян Дешков, генерал (о.р.) Константин Попов, по чиято инициатива преди 9 години, за първи път бе организиран военен ритуал на връх Каймакчалан, представители на дипломатическата мисия на България в Гърция, на Българската православна църква и др. В знак на признателност на върха бяха положени венци от името на министъра на отбраната и началника на отбраната на Република България и командира на Сухопътните войски. Заупокойна молитва беше отслужена от ставрофорен иконом Негово Високоблагоговейнство Никола Златински от православен храм "Свети Великомъченик Георги Победоносец“ - Сандански.

Пред присъстващите командирът на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков подчерта значимостта на възпоменателното събитие. "Тук е демонстриран българският дух от военнослужещите от 11-и пехотен сливенски полк, като един ярък представител на цялата Българска армия по време на Първата световна война“, каза генерал Дешков и припомни, че българските войни в продължение на месец и половина са водили драматични боеве в тази част на фронта, като особено тежки сражения се водят от 12 до 30 септември 1916 г. На 30 септември те слизат от този връх, губейки позицията, но не губейки духа си и не отстъпвайки от каузата, каза още генерал Дешков.

Генерал (о.р.) Константин Попов изрази удовлетворение, че продължава традицията за отбелязване на годишнината на връх Каймакчалан, започнала през 2016 г., когато беше началник на отбраната. Той благодари на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков затова, че Сухопътните войски са поели щафетата и на днешната дата са на историческия връх.






