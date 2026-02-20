Във връзка с разпространена в социалните мрежи публикация, поставяща под съмнение облеклото на военнослужещите от "Контрол и охрана", Служба "Военна полиция“ заявява:Видът и редът за носене на униформено облекло са строго определени със заповед на министъра на отбраната (МЗ ОХ-8/07.01.2020 г.). СъгласноПодобни публикации не са просто мнение – те уронват престижа на хората в униформа и накърняват достойнството на институция с 35-годишна история.Опитите за изкуствено противопоставяне на военнослужещи от различни структури са некоректни и вредни за обществото. Свободата на мнение не оправдава разпространението на непроверена информация.​Служба "Военна полиция“ остава гарант за реда и сигурността в Българската армия.