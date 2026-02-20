Военна полиция с изявление за облеклото на служителите си
Фактите: Видът и редът за носене на униформено облекло са строго определени със заповед на министъра на отбраната (МЗ ОХ-8/07.01.2020 г.). Съгласно разпоредбите, зимното униформено облекло включва черна плетена шапка.
Защо това е важно: Подобни публикации не са просто мнение – те уронват престижа на хората в униформа и накърняват достойнството на институция с 35-годишна история.
Нашият призив: Опитите за изкуствено противопоставяне на военнослужещи от различни структури са некоректни и вредни за обществото. Свободата на мнение не оправдава разпространението на непроверена информация.
Служба "Военна полиция“ остава гарант за реда и сигурността в Българската армия.
