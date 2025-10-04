Военни на помощ след трагедията в Бургаско

© Военнослужещи от Военноморските сили (ВМС) и Командването за логистична поддръжка (КЛП) оказват помощ за преодоляване на последиците от наводненията в област Бургас.



Днес 20 военнослужещи със специализирана почистваща и транспортна техника от Транспортния батальон към КЛП – Бургас ще подпомагат разчистването в района на ваканционно селище "Елените“. На терен ще действат и екипи от състава на Флотилия бойни и спомагателни кораби и Военноморска база – Бургас.



Специалисти от ВМС участват в кризисния щаб, който координира действията в района на град Свети Влас.



Българската армия ще продължи да осигурява допълнителни сили и средства за подпомагане на дейностите и ще остане на терен, оказвайки съдействие за справяне с щетите в най-засегнатите райони на областта – толкова дълго, колкото е необходимо, независимо от обстоятелствата.