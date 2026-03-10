Български многоцелеви изтребители F-16 проведоха учебно-тренировъчни полети на летище ''Васил Левски'' в София днес, 10 март, заявиха от Министерството на отбраната.Целта на полетите бе подготовка на летателния състав за изпълнение на задачи със заход за кацане на цивилни летища от територията на Република България. В рамките на деня екипажите осъществиха планова летателна дейност с ниско прелитане по единично и в двойка над гражданското летище в столицата, посочиха още от ресорното министерство и увериха:''Полетите са изцяло за нуждите на българските Военновъздушни сили и не са свързани със събитията в близкия Изток''.Припомняме, че през декември 2025 г. в авиобаза ''Граф Игнатиево'' пристигнаха всички осем изтребителя F-16 Block 70, доставени по първия договор между България и САЩ.Общо 16 самолета F-16 Block 70 ще получи страната ни по силата на двата договора, подписани през 2019 г. и 2022 г. Проектът се реализира на два етапа, като във всеки от тях е предвидена доставката на по осем многоцелеви изтребителя.По двата договора е планирано 32 български пилоти да преминат обучение в Съединените щати. Вече е започнала и подготовката на инженерно-техническия състав, като се предвижда над 100 специалисти да бъдат обучени в съответствие с графика за поетапното пристигане на самолетите в България.