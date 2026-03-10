Военни самолети прелетяха над летището в София, ВВС обясниха защо
©
Целта на полетите бе подготовка на летателния състав за изпълнение на задачи със заход за кацане на цивилни летища от територията на Република България. В рамките на деня екипажите осъществиха планова летателна дейност с ниско прелитане по единично и в двойка над гражданското летище в столицата, посочиха още от ресорното министерство и увериха:
''Полетите са изцяло за нуждите на българските Военновъздушни сили и не са свързани със събитията в близкия Изток''.
Припомняме, че през декември 2025 г. в авиобаза ''Граф Игнатиево'' пристигнаха всички осем изтребителя F-16 Block 70, доставени по първия договор между България и САЩ.
Общо 16 самолета F-16 Block 70 ще получи страната ни по силата на двата договора, подписани през 2019 г. и 2022 г. Проектът се реализира на два етапа, като във всеки от тях е предвидена доставката на по осем многоцелеви изтребителя.
По двата договора е планирано 32 български пилоти да преминат обучение в Съединените щати. Вече е започнала и подготовката на инженерно-техническия състав, като се предвижда над 100 специалисти да бъдат обучени в съответствие с графика за поетапното пристигане на самолетите в България.
Още от категорията
/
Здравният министър: Важно е да направим предизвикателствата пред малките хора в България видими за системата
09.03
Експерти за промените в шофьорските курсове: При всички сфери, които регулира и контролира "Автомобилна администрация", има едни и същи проблеми
09.03
Бизнесмен: Търсим работници отвън не за по-ниско заплащане, а заради недостиг на квалифицирани български кадри
09.03
Заместник-генералният директор на НКЖИ подаде оставка: Призовам премиера много внимателно да следи действията и назначенията на Корман Исмаилов
09.03
Доц. Цветков за евентуална ракета към България: Тя би трябвало да мине над въздушното пространство на Турция, което е защитено със системи "Пейтриът"
09.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.