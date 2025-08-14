ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Военният град" край Кабиле ще глътне около 50 млн. евро
За проекта се говори от лятото на 2023 г., когато тогавашният министър-председател Николай Денков посочи, че натовските войници у нас ще станат 4 пъти повече и сегашната батальонна бойна група на НАТО - под италианско командване и с голямо американско, британско и гръцко участие, трябва да стане бригада с около 5000 души и повече единици техника.
Военният министър в същото правителство Тодор Тагарев заяви, че ще се построи "цял малък град" за войниците от съюзническите армии за поне 100 милиона лева.
Всичко това трябваше да се случи през тази година, но едва на последното правителствено заседание беше приет проект на споразумение между правителството на Република България и правителството на Италианската република за сътрудничество в областта на отбраната относно съвместното изграждане и използване на военни съоръжения на територията на войскови район "Кабиле".
Той предвижда изграждане на "военна инфраструктура, предназначена за многонационалната бойна група, разположена на територията на Република България" именно във войскови район "Кабиле".
Проектът е важен както за сигурността, така и за икономиката. Локацията на базата е избрана заради близостта до съществуващи военни обекти, включително - военно летище (което и сега е база за съвместно ползване), но и заради гражданската инфраструктура, която включва жп линия и относително наблизо разположеното летище в Бургас.
Строителството на база, която трябва да може да подслони цяла дивизия, е сериозен проект, който може да ангажира няколко строителни фирми и стотици работници. Той върви ръка за ръка със сериозно подобряване на пътната, водната и електропреносната инфраструктура.
След завършването му ще има възможност за заетост в различни невоенни дейности в комплекса като например поддръжката, а също и шанс за местни фирми да предоставят различни услуги, пише money.bg.
Ключовата дума е "възможност" - появата на военна база не носи със себе си автоматично подобряване на местната икономика.
В някои случаи е така - натовски бази като "Рамщайн" и "Авиано" вливат милиони евро в местните икономики всяка година. Големи логистични хъбове като тези в Неапол и Франкфурт пък са създадени на основата на военни инвестиции.
Към момента съвместната база в Ново село е по-скоро пример за това, че НАТО не носи автоматичен просперитет. Полигонът се използва от съюзнически войски от 2006 г. насам, като след американски инвестиции от над 50 млн. долара пътната и ВиК инфраструктурата са в по-добро състояние от преди. Няколко фирми имат договори с базата, а местни хора работят с нея, но все още не са станали реалност инвестициите в бизнеси и имоти, които някои в региона са очаквали.
