Военният конфликт в Близкия изток удари сериозно туристическия бранш у нас
© ФОКУС
От бранша сигнализират за отказ от резервации и блокирани туристи от Израел по зимните ни курорти.
В Боровец стотици са отказаните резервации от израелски туристи. Подобна е ситуацията и в останалите ни зимни курорти.
В Банско и от Съюза на туристическия бизнес искат помощ от държавата, за да запазят работните места.
За хотелиерите в Боровец отказаните резервации от Израел ще доведат до сериозни загуби.
"Ние за периода от 28 февруари до днешна дата имаме 108 анулирани резервации, те носят със себе си 770 нощувки. Почти навсякъде се отменят резервациите“, казва Благовеста Томова, председател на съюза на собствениците и хотелиерите в курортен комплекс "Боровец“.
За Митко Колев от Банско туристите от Западна Европа ще покрият очакваните загуби на хотела му.
"Всяка подобна ситуация, разбира се, че се отразява малко, или много негативно“, коментира той пред bTV.
За отказаните резервации в Банско излязоха с позиция и от Съюза на туристическия бизнес: "Настояваме за дъpжaвнa пoдĸpeпa пoнe зa двa мeceцa. Aĸo тoвa нe ce cлyчи, зaгyбитe зa ceĸтopa щe ca oгpoмни.“
От "Пампорово“ АД също потвърдиха, че резервациите от Близкия изток са отменени, а последните им групи с израелски туристи напускат курорта.
