Военнослужещите се включиха с два вертолета в потушаването на три големи пожара, възникнали в страната

© Община Велико Търново Екипаж от състава на 24-а авиобаза в Крумово с вертолет AS-532 AL Cougar излетя в 17.29 ч. днес, 17 август, за да се включи в потушаването на големия пожар, възникнал в района на 7-ми км край Стара Загора. Помощ на огнеборците оказват и 28 военнослужещи от 2-ра механизирана бригада с 6 специализирани машини, които в 17.40 ч. напуснаха района на военното формирование и се отправиха към засегнатия от огъня район.



Разрастването на пожара, възникнал край гр. Дебелец, област Велико Търново, наложи участието на военнослужещи от военно формирование 22 790 – Горна Оряховица от състава на Сухопътните войски в овладяването на огнената стихия. Там екипаж с вертолет AS-532 AL Cougar продължава да облива с вода от въздуха засегнатите от пожара терени.



Продължават работата си и военнослужещите от 3-то бригадно командване, които от сутринта помагат за потушаването на огнените огнища над с. Илинденци в Пирин.