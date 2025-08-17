Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Военнослужещите се включиха с два вертолета в потушаването на три големи пожара, възникнали в страната
Автор: Илиана Пенова 22:09Коментари (0)31
© Община Велико Търново
Екипаж от състава на 24-а авиобаза в Крумово с вертолет AS-532 AL Cougar излетя в 17.29 ч. днес, 17 август, за да се включи в потушаването на големия пожар, възникнал в района на 7-ми км край Стара Загора. Помощ на огнеборците оказват и 28 военнослужещи от 2-ра механизирана бригада с 6 специализирани машини, които в 17.40 ч. напуснаха района на военното формирование и се отправиха към засегнатия от огъня район.

Разрастването на пожара, възникнал край гр. Дебелец, област Велико Търново, наложи участието на военнослужещи от военно формирование 22 790 – Горна Оряховица от състава на Сухопътните войски в овладяването на огнената стихия. Там екипаж с вертолет AS-532 AL Cougar продължава да облива с вода от въздуха засегнатите от пожара терени.

Продължават работата си и военнослужещите от 3-то бригадно командване, които от сутринта помагат за потушаването на огнените огнища над с. Илинденци в Пирин.

Още по темата: общо новини по темата: 278
17.08.2025 »
17.08.2025 »
17.08.2025 »
17.08.2025 »
17.08.2025 »
17.08.2025 »
предишна страница [ 1/47 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Зловеща версия за изчезването на Прокопи Културиста, Йожи и Данчо Релето! Колите им са открити край Пловдив?
Зловеща версия за изчезването на Прокопи Културиста, Йожи и Данчо Релето! Колите им са открити край Пловдив?
13:15 / 16.08.2025
Катастрофа предизвика адско задръстване по АМ "Тракия"
Катастрофа предизвика адско задръстване по АМ "Тракия"
19:04 / 17.08.2025
Лавров се появи в Аляска, облечен със суичър с надпис "СССР"
Лавров се появи в Аляска, облечен със суичър с надпис "СССР"
14:22 / 15.08.2025
Видео от зверската катастрофа с автобус в София
Видео от зверската катастрофа с автобус в София
12:14 / 15.08.2025
Проф. Ботев със стряскащи данни за COVID-19 
Проф. Ботев със стряскащи данни за COVID-19 
21:44 / 15.08.2025
Петър Велков за катастрофата в София: Самозабравила се нация, без ценности, която се самоубива на пътя
Петър Велков за катастрофата в София: Самозабравила се нация, без ценности, която се самоубива на пътя
13:34 / 15.08.2025
Адвокат "захапа" Глория: Га яде кифтетата, ни рива
Адвокат "захапа" Глория: Га яде кифтетата, ни рива
14:42 / 16.08.2025
Актуални теми
Катастрофи в България
Пожари 2025
Отново гори местността "7-ми километър" край Стара Загора
Водна криза
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: