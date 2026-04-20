При почти напълно обработени протоколи от секционните комисии в съседните ни държави, резултатите от парламентарния вот на 19 април показват политическа реалност извън България.

Докато "Прогресивна България“ на Румен Радев бележи категорични победи в Гърция и Северна Македония, ПП-ДБ засвидетелства лидерството в Сърбия и Румъния.

В Турция картината е различна - там ДПС печели убедително пред АПС. "Прогресивна България" на Радев се нарежда като трета политическа сила.

Гърция

При обработени 98.78% протоколи от парламентарните избори на 19 април, 43.444% от сънародниците ни в Гърция са довели вота си на "Прогресивна България". 18.739% от вота там влизат ПП-ДБ, а трети се нареждат ГЕРБ с 8.516%, следвани от "Величие" с 7.251%, 6.176% за "Възраждане" и 6.008% за МЕЧ.

Турция

При при обработени 98.78% СИК протоколи ДПС печели 53.127% от вота в Турция, следвани от АПС, които получиха 21.130% от вота на сънародниците ни там.

На трето място се подрежда партията на Румен Радев "Прогресивна България" с 17.322%. ПП-ДБ печелят едва 2.985%, а ГЕРБ 1.320%.

Сърбия

При обработени 99.19% СИК протоколи първо място в изобора на сънародниците ни в Сърбия заемат ПП-ДБ с 49.037%, втора е "Прогресивна България" с 25.096%, следвана от ГЕРБ с 6.792%. Четвъртото място заема АПС с 5.106%. "Възраждане" заемат 2.505% от вота, МЕЧ 2.264%, а "Сияние" 2.023%.

Румъния

При обработени 99.19% СИК протоколи сънародниците ни в Румъния поставят на първо място с 41.946% ПП-ДБ. Второто място в страната взима "Прогресивна България" с 28.523%. 8.389% от вота в Румъния е за ГЕРБ, "Сияние" получават 5.034%, следвани от "Възраждане" с 3.691%. МЕЧ отбелязват 2.685%, а БСП 2.013%.

Северна Македония

При обработени 99.19% СИК протоколи сънародниците ни в Северна Македония дават 36.866% от вота са за "Прогресивна България". 20.968% са дали своя глас за ПП-ДБ, а 14.516% за "Възраждане", следвани от ГЕРБ с 14.055%. Пето място заемат МЕЧ с 2.074%, а БСП и "Величие" печелят едва по 1.613% от вота в Северна Македония.