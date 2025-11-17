Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Румен Спецов е вписан като особен управител на "Лукойл" в Търговския регистър. Това става ясно след справка на "Фокус".

Припомняме, че по-рано той коментира лаконично и политическите критики към него, че не покрива законовите изисквания, за да заема тази позиция.

"Аз не отговарям за този избор. Има други, които са ме избрали", каза Спецов.