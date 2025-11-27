Време ли е за кардиолог – стойностите на кръвното налягане, които говорят за проблем
С малко помощ от експерти, "Фокус" събра за вас основното, което може да бъде само ориентир. Съветът ни е, ако нещо ви притесни, задължително да отидете на лекар.
И така – горната граница на кръвното налягане (систолично налягане), се измерва при свиване на сърцето като така изпомпва кръв към артериите. Това е моментът на най-високото налягане в артериите. Систоличното налягане отразява силата, с която сърцето изпраща кръв към тялото. Ето какво показват стойностите на горната граница на кръвно налягане:
– Нормални стойности: под 120 mmHg
– Повишени стойности: 120-129 mmHg
– Първи стадий на високо кръвно налягане (хипертония): 130-139 mmHg
– Втори стадий на високо кръвно налягане: 140 mmHg или повече
– Хипертонична криза: 180 mmHg или повече (критично състояние)
Долната граница на кръвното налягане (диастолично налягане), се измерва, когато сърцето е в покой между два удара. Това е моментът на най-ниското налягане в артериите. Диастоличното налягане отразява състоянието на артериите и еластичността им, както и периферното съдово съпротивление. Ето какво показват стойностите на долната граница на кръвно налягане:
– Нормални стойности: под 80 mmHg
– Първи стадий на високо кръвно налягане (хипертония): 80-89 mmHg
– Втори стадий на високо кръвно налягане: 90 mmHg или повече
– Хипертонична криза: 120 mmHg или повече (критично състояние)
Лекарите, цитирани от "Фокус", са категорични, че всеки организъм е индивидуален. Посочените параметри са средни и примерни, имат за цел да ви ориентират. Ако нещо ви притесни, първо потърсете личния си лекар, той би могъл да ви насочи към кардиолог. Важно е да не бъдем немарливи към здравето си.
