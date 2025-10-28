ЗАРЕЖДАНЕ...
Временни ограничения в движението по "Хемус" и "Тракия" днес
©
В следобедните часове днес се предвижда да започне полагане на маркировка в платното за София в ремонтирания участък от АМ "Тракия“ в област Пазарджик между 90-и и 98-и км. При добри метеорологични условия около 16 ч. ще бъде ограничено движението в платното за столицата. Трафикът ще преминава двупосочно в платното за Бургас, в което ще са обособени по една лента в посока.
Припомняме, че асфалтовите работи по 8-километровото трасе завършиха през миналата седмица, като отсечката е с нова асфалтова настилка, отводняване и ограничителни системи. В момента трафикът за Бургас преминава без ограничения в обновено платно, което е и с нова маркировка, а в платното за София са поставени бализи между лентите, тъй като предстои полагането на маркировката.
На АМ "Тракия“ продължават ремонтите в платното за Бургас в още два участъка в областите Стара Загора и Сливен, като движението преминава двупосочно в платното за София. В Стара Загора се ремонтират 10 км между 208-и и 218-и км, а в област Сливен - 11 км, от 262-и до 273-и км. В участъците в ремонт е разрешено движението в аварийната лента. При добри метеорологични условия прогнозно строително-монтажните дейности на участъка в област Стара Загора се очаква да завършат до края на октомври, а на трасето в област Сливен до края на ноември.
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват стриктно пътните знаци и въведената временна организация и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.
Още от категорията
/
Дацов: Твърдението, че имаме ниски данъци е заблуда, ако бъдат увеличени осигуровките, България ще е с едни от най-високите в ЕС
09:11
Димитър Ганев: Страхът от нов проект на президента Радев сплотява управляващото мнозинство и отдалечава предсрочните парламентарни избори
08:53
Гуцанов след заседанието на Тристранния съвет: Трябва да подходим държавнически, а не емоционално
27.10
Бивш министър на енергетиката: Въпросът с рафинерията в България е всичко друго, но не и безобиден въпрос
27.10
Съюзът на артистите в България: Действията на отделни лица, независимо близостта им до висши държавни постове, не трябва да хвърлят сянка върху цялата културна общност
27.10
Енергиен експерт за решението на Съда на ЕС относно формула за изчисляване на сметките за парно и топла вода: Ние, абонатите, ще платим тези упражнения
27.10
Министреството на иновациите подкрепя авангардно изследване на БАН с потенциал за пробив в световната наука
27.10
Радев: България се стреми към задълбочаване на инвестиционното си сътрудничество със Саудитска Арабия в сферата на високите технологии и иновациите
27.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Силното земетресение в Турция се усети в много градове в България...
22:54 / 27.10.2025
Радев: Докато не отстраним модела на задкулисие и липсата на отго...
21:50 / 27.10.2025
Гуцанов след заседанието на Тристранния съвет: Трябва да подходим...
21:06 / 27.10.2025
Синоптикът Анастасия Стойчева каза какво ни чака през ноември
20:28 / 27.10.2025
Автобус, превозващ работници от "Мини Марица-изток", надвисна над...
19:50 / 27.10.2025
Съюзът на артистите в България: Действията на отделни лица, незав...
19:37 / 27.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.