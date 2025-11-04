Времето се разваля: Силен вятър в Дунавската равнина
В планините ще бъде облачно, с валежи от дъжд, над 2400 метра височина – от сняг. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад, който след обяд в Стара планина ще се ориентира от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 8°, на 2000 метра - около 3°.
По Черноморието облачността ще е значителна и след обяд ще завали дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са 16°-17°. Температурата на морската вода е 14°-18°. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.
Проф. Владимир Чуков: Сключената на 10 октомври Декларация за мир за ивицата Газа е нещо безпрецедентно
03.11
Над 70 на сто от лекарите в България считат, че заплащането трябва да е според извършената дейност и квалификация
03.11
Кристалина Георгиева и Кристин Лагард посетиха Боянската църква
23:02 / 03.11.2025
Корнелия Нинова за Бюджет 2026: Този бюджет е живот назаем!
22:25 / 03.11.2025
Кристин Лагард: Вярвам, че България е готова!
20:40 / 03.11.2025
Ивайло Мирчев: Току-що в проекта за бюджет управляващите опряха п...
20:25 / 03.11.2025
Публикуваха законопроекта за Бюджет 2026
19:54 / 03.11.2025
Кристин Лагард се срещна с директора на БНБ
18:24 / 03.11.2025
