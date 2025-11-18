Прогнозата на НИМХ за утре хич не е оптимистична. Предупреждение от втора степен е обявено за София-област, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Сливен, Перник, Кюстендил и Благоевград. Количествата на валежите ще са до 20-35 mm. В планинските райони – до 50-60 mm.Областите с жълт код утре са: София-град, Монтана, Враца, Плевен, Русе, Търговище, Разград, Силистра, Добрич, Варна, Шумен, Сливен и Пазарджик.През следващото денонощие времето в страната ще се задържи облачно с валежи от дъжд, значителни по количество на места в Югозападна, Централна Северна и Североизточна България, както и в южните райони на Източните Родопи. На по-малко места и по-малко по количество ще са валежите в югоизточните, а утре през деня и в северозападните райони. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток. В Южна България ще остане от юг-югозапад, ще е умерен, в югоизточните райони и северно от планините - временно силен и поривист. Там и температурите ще останат по-високи: минималните ще са между 12° и 17°, а максималните – между 16° и 21°. В останалата част от страната минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните – от 7°-9° в северозападните райони до 13°-15° в югозападните. В София минималната температура ще бъде около 8°, а максималната – около 12°.В планините ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг; значителни по количество в масивите в Югозападна България и в централните и източните райони от Стара планина. Почти без валежи ще бъде в Странджа и Сакар. Ще продължи да духа силен, по високите и открити части и бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 4°.По Черноморието ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд, на повече места по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-североизток, по южното крайбрежие, където през деня ще се задържи почти без валежи, от югозапад. Максималните температури ще бъдат от 15°-16° по Северното Черноморие до 21° на юг. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.