Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ðóñå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âðúùàò ëè ñå ÊÏÏ-òàòà ïî èçõîäèòå íà îáëàñòíèòå ãðàäîâå?
Àâòîð: Åêèï Ruse24.bg 14:18 / 10.06.2020Êîìåíòàðè (21)114
©
Óäúëæàâàíåòî íà èçâúíðåäíàòà åïèäåìè÷íà îáñòàíîâêà ñ 15 äíè ñòàíà ïðè ñïàçâàíå íà èçèñêâàíèÿòà, â êîèòî ñå ïðåäâèæäà ãëàâíèÿò äúðæàâåí çäðàâåí èíñïåêòîð äà ïðåäñòàâè îöåíêà è äîêëàä. Òîâà îáÿâè ìèíèñòúðúò íà çäðàâåîïàçâàíåòî Êèðèë Àíàíèåâ.

"Äîêëàäúò å èçêëþ÷èòåëíî ïîäðîáåí. Îñâåí íåãî, ñå ïðîâåäå è ñðåùà ïðè ïðåìèåðà Áîéêî Áîðèñîâ. Èñêàì äà âè óâåäîìÿ, ÷å îò äîêëàäúò íà äîö. Êóí÷åâ ÿñíî ñå âèæäà, ÷å ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà êîðîíàâèðóñà ïðîäúëæàâà äà áúäå ñåðèîçíà îïàñíîñò çà çäðàâåòî íà õîðàòà. Â òàêàâà ïîñîêà ãîâîðÿò è öèôðèòå", îáÿñíè Àíàíèåâ. Â Áúëãàðèÿ áðîÿò íà çàðàçåíèòå å 2889, à ïî÷èíàëèòå ñà 167. Ñïîðåä ìèíèñòúðúò òîâà íèñêî ðàâíèùå ñå äúëæè íà ïðåäïðèåòèòå ìåðêè.

"Ñ÷èòàìå, ÷å òå òðÿáâà äà ïðîäúëæàò è ïðåç ñëåäâàùèòå 15 äåíà. Íÿìà íîâè ìåðêè, êîèòî äà ñå ïðèëàãàò. Çàïîâåäèòå ìè îñòàâàò äà äåéñòâàò. Òå ñà â 3 îñíîâíè íàïðàâëåíèÿ. Ïðîäúëæàâà äà äåéñòâà âðåìåííîòî îãðàíè÷àâàíå íà âëèçàíåòî íà ãðàæäàíè íà òðåòè ñòðàíè íà òåðèòîðèÿòà íà ñòðàíàòà, ñ èçêëþ÷åíèå íà íÿêîëêî áàëêàíñêè ñòðàíè - ×åðíà ãîðà, Áîñíà è Õåðöåãîâèíà è Ñúðáèÿ. Çà îñòàíàëèòå ñòðàíè î÷àêâàìå îáùî åâðîïåéñêî ðåøåíèå"', îáÿâè ìèíèñòúðúò.

Òîé å íà ìíåíèå, ÷å àêî ãðàíèöèòå ñå îòâîðÿò, òîâà ùå ñòàíå íàé-ðàíî îò 1 þëè. 

"Âòîðîòî íàïðàâëåíèå å ñâúðçàíî ñ ïðîòèâîåïèäåìè÷íèòå ìåðêè. Òå âêëþ÷âàò ñîöèàëíà äèñòàíöèÿ, õèãèåíà íà ðúöåòå, äåçèíôåêöèÿ è íîñåíå íà ìàñêè. Ðåøèõìå, ÷å íà çàêðèòè îáùåñòâåíè ìåñòà ìîæåì äà ïðåïîðú÷àìå íîñåíåòî íà ìàñêè, êàòî ñå ñïàçâà ñúîòâåòíà äèñòàíöèÿ. Åäèíñòâåíî çàäúëæèòåëíî îñòàâà íîñåíåòî íà ìàñêè â ïóáëè÷íèÿ òðàíñïîðò", îáÿñíè Àíàíèåâ.

Òðåòàòà ìÿðêà å ñâúðçàíà ñ âúâåæäàíåòî íà îãðàíè÷åíèå íà ìàñîâèòå ìåðîïðèÿòèÿ. Íîâîòî, êîåòî âëèçà â çàïîâåäòà, å, ÷å íà çàêðèòè ìåñòà êàïàöèòåò ùå å 50% - èëè çàåìàíå íà ìåñòàòà ïðåç åäíà ñåäàëêà.

Áðîÿò íà ìåäèöèíñêèÿ ïåðñîíàë, íîñèòåë íà êîðîíàâèðóñ, å 302. Èìà íîâè 5 ñëó÷àÿ, îò êîèòî èìà äâà ëåêàðè è òðè ñåñòðè.

Ñïîðåä Àíàíèåâ ìÿðêàòà, êîÿòî îãðàíè÷àâà ïîñåùåíèåòî â ìàãàçèíèòå íà õîðà äî 60 ãîäèíè, òðÿáâà äà îòïàäíå. Ìèíèñòúðúò å íà ìíåíèå, ÷å îáùåñòâîòî âå÷å å äîñòàòú÷íî äèñöèïëèíèðàíî.

"Çíàåòå, ÷å ñïåöèàëíî â Äîñïàò, êëúñòúðúò òðúãíà îò öåõà çà äåòñêè èãðà÷êè. Îáõâàíàòè ñà âñè÷êè, êîèòî ñà áèëè â êîíòàêò ñúñ çàðàçåíè. Ïî òîçè íà÷èí ñå ñâèâà îáðú÷à íà ïîòåíöèàëíè çàðàçèòåëè íà õîðàòà òàì. Â Ñúðíèöà âèðóñúò äîéäå îò Äîñïàò", îáÿñíè Àíàíèåâ.

Çäðàâíèÿò ìèíèñòúð èçðàçè íàäåæäà, ÷å íÿìà äà ñå íàëîæè äà ñå âúâåæäàò ÊÏÏ-òà è äà ñå âðúùàò ïî-ñòðîãèòå ïðàâèëà. 

"Íåêà íå ãîâîðèì çà çàòâàðÿíå íà ãðàäîâå è ãðàíèöè. Òîâà å ìÿðêà, çà êîÿòî âñÿêà äúðæàâà òðÿáâà äà å ïðåäâàðèòåëíî ãîòîâà. Ìèñëèì çà òàêèâà ñëó÷àè, àêî ñå ñòèãíå äîòàì", îáÿñíè Àíàíèåâ.




Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 2730
10.06.2020 »
10.06.2020 »
10.06.2020 »
10.06.2020 »
10.06.2020 »
10.06.2020 »
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/455 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
0
 
 
Ìàëîóìíèöè, ïàê ùå ñè îáèêàëÿìå âñè÷êè! Íÿìà äà ñïðåòå âèðóñà òàêà...ðŸ˜’
+1
 
 
Áëÿ áëÿ áëÿ.Aðå ñè÷êè äàñå ïðåáåðàò óäîìà.ùîòî âëàñòàå íà ìàôèÿòà ïîëèöèÿ ëåêàðè àäâîêàòè
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Þíè 2020 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Àêòóàëíè òåìè
Ãðèïíà åïèäåìèÿ îáõâàíà ñòðàíàòà
Äóíàâ â Ïúðâà ëèãà, ñåçîí 2019/2020
Ïðîêóðàòóðà è ÌÂÐ âëÿçîõà â îôèñèòå íà Âàñèë Áîæêîâ
ÒÂ è øîó ñåçîí 2019/2020 ã.
Ëÿòî 2020 ã.
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Ðóñå è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ùå ïî÷èâàòå ëè èäíàòà çèìà?
Äà, â Áúëãàðèÿ
Äà, â ÷óæáèíà
Íå
Íå ñúì ðåøèë/à îùå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Ðóñåíöè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2008 - 2018 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ruse24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Ruse24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Ruse24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: