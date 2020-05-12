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|Âðúùàò âðåìåòî, êîãàòî ïî ìîðåòî èìàøå öåíè çà áúëãàðè
Äèìèòðîâ ðàçêàçà çà â÷åðàøíàòà ñðåùà íà áðàíøà ñ ïðåìèåðà Áîéêî Áîðèñîâ. "Ñðåùàòà ìèíà â èçêëþ÷èòåëíî êîíñòðóêòèâåí äèàëîã. Íà ìàñàòà áÿõà ïîñòàâåíè íàøèòå îñíîâíè èêîíîìè÷åñêè è ôèíàíñîâè èñêàíèÿ çà îöåëÿâàíå íà áðàíøà. Òîé áåøå åäèíñòâåíèÿò, êîéòî áå ïîñòàâåí íà êîëåíå. Õîòåëèåðèòå, ðåñòîðàíòüîðèòå è òóðèçìúò êàòî öÿëî â èçêëþ÷èòåëíî òåæêî ñúñòîÿíèå è ìíîãî òðóäíî ùå çàïî÷íå íåãîâîòî âúçñòàíîâÿâàíå“, êàçà Äèìèòðîâ.
×àñò îò èñêàíèÿòà íà õîòåëèåðèòå è ðåñòîðàíòüîðèòå ñà íàìàëÿâàíå íà ÄÄÑ ñ 5% íà õðàíèòå îò ïúðâà íåîáõîäèìîñò îò 1 þëè äî êðàÿ íà 2021 ã.
"Èñêàìå äà ñå èçãîòâè àíòèêðèçèñíà ïðîãðàìà êàê ùå ñå ñïðàâèì îòòóê íàòàòúê. Åäíà îò òî÷êèòå â íåÿ å èìåííî òîâà äèôåðåíöèðàíî îáëàãàíå íà ÄÄÑ. Òî å èçêëþ÷èòåëíî ãîëÿì ïðîáëåì ïðè íàñ“, êàçà Äèìèòðîâ. Íî ïðèçíà, ÷å íå ñà ïîëó÷èëè ïîäêðåïà çà òîâà.
"Êàòåãîðè÷åí îòãîâîð íÿìàõìå, à óïðàâëÿâàùèòå ïîèñêàõà âðåìå çà ðàçìèñúë. Î÷àêâàìå ñ íàäåæäà òîâà íåùî äà ñå ñëó÷è, çàùîòî òîâà ùå å åäíà ãëúòêà âúçäóõ çà íàñ“, äîïúëíè òîé.
"Íàä 60% êàòåãîðè÷íî íå æåëàåõà îòâàðÿíåòî íà çàâåäåíèÿòà ïðè òîçè ðåæèì íà ðàáîòà. Êàïàöèòåòúò èì â ìîìåíòà ðàáîòè íà 10-15%“, îáÿñíè îùå Àòàíàñ Äèìèòðîâ. Ïî äóìèòå ìó íÿìà ÿñíè ïðàâèëà íà ïîâåäåíèåòî ïðè åâåíòóàëíî êîíñòàòèðàíå íà êîðîíàâèðóñ â îïðåäåëåí õîòåë èëè çàâåäåíèå.
"Ïðåäëîæèõìå äà ñå ñúçäàäå åäèí òèï ãàðàíöèîíåí ôîíä, êîéòî äà ïîåìå òîçè óäàð“, çàÿâè Äèìèòðîâ.
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