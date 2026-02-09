Сподели close
По повод 10 февруари - Международния ден за безопасен интернет, Националният център за безопасен интернет (НЦБИ - SafeNet.bg) представя основните резултати от образователната и консултативна си дейност през 2025 година. Данните показват нарастваща активност на родителите в търсенето на подкрепа и продължаваща борба с онлайн тормоз и сексуална експлоатация.

С какво се сблъскват деца, родители и учители и за какво търсят помощ

Консултативната линия 124 123 и онлайн чат към нея остават единствени у нас за целенасочена подкрепа към деца, изправени пред опасностите за подрастващите в дигиталния свят. През 2025 година линията отчита по-висок дял обаждания от родители и учители, които търсят помощ заради конкретна проблемна ситуация.

От всички обаждания 42% са от родители, което е увеличение от 16% спрямо 2024 година. Това показва нарастваща осведоменост и проактивност на родителите, които търсят професионална подкрепа преди проблемът да ескалира.

Тийнейджърите (11-18 години) са втората по големина група с 40% от обажданията.

За втора поредна година нараства и делът на учители и професионалисти, работещи с деца, които сигнализират за проблем и питат за съвет.

Топ 5 най-чести проблеми пред децата в интернет

Онлайн тормозът остава персистентен проблем и най-честа причина за обаждане на 124 123. Децата и тийнейджърите стават жертви на:

● Тормоз през фалшиви профили ( в Instagram, Discord и др.);

● Подигравки и обиди в групови чатове като Viber - заради външен вид, дрехи, интереси;

● Публикуване на снимки без съгласие в групи или профили.

Децата между 11 и 13 години са най-уязвимата група. В много случаи тормозът започва онлайн, но продължава и в училище, създавайки среда, в която детето не се чувства безопасно никъде.

Злоупотреба с лични данни и дигитална идентичност е втория най-често срещан проблем. Родители и деца се обаждат, когато:

● Профили в социални мрежи са били хакнати;

● Създадени са фалшиви профили с името и снимките на детето;

● Лична информация (телефонен номер, адрес, училище) е публикувана без съгласие;

● Детето е споделило пароли или лични данни с непознат и с тях е злоупотребено.

От центъра обръщат внимание колко е важна дигиталната грамотност дори за най-малките. Децата често не разбират, че паролата също е лична информация, която не бива да бъде споделяна дори на приятел в училище.

Третият по честота проблем е тормозът и изнудването с голи снимки и видеа (сексторшън). Типичните случаи включват:

● Заплахи за публикуване на интимни снимки или видеа;

● Компютърно генерирани изображения - лицата на деца са поставени върху голи тела;

● Изнудване - "Ако не изпратиш още снимки, ще публикувам това, което имам";

● Груминг - възрастни, които се представят за връстници, спечелват доверието на детето и го принуждават да изпраща интимни материали.

Често се използват фалшиви профили за манипулация, а най-засегнати са момичета на 13-16 години.

Онлайн престъпления и измами са на 4-то място, но и с най-голям ръст спрямо предходните две години. През 2025 година обажданията за съвет как да се справят с онлайн измама са два пъти повече. Децата стават мишени на:

● Фишинг атаки - измамни съобщения, които изглеждат като от познати платформи

● Измами в игри - обещания за безплатни диаманти, скинове или валута в замяна на лични данни

● Финансови измами - искане на верификационни кодове, данни за банкови карти

Родителите често разбират за проблема, когато детето вече е споделило чувствителна информация или семейството е станало жертва на финансова измама.

Петото най-често предизвикателство е попадането на вредно съдържание. За такъв проблем звънят предимно родители и касаят случаи, в които:

● Детето е било изложено на насилие, омраза или екстремистко съдържание, докато посещава сайтове, платформи и игри;

● Родителите са открили в историята на браузъра порнографско съдържание;

● Детето е попаднало на съдържание за опасни предизвикателства (challenges), неподходяща реклама с порнография, залагания и хазарт, фалишви новини и др.

От SafeNet уточняват, че не са редки случаите, в които проблемът идва от устройства на други деца в училище, на които няма инсталирана програма за родителски контрол.

Платформите, в които децата най-често се сблъскват с проблем у нас, са Instagram, TikTok, Discord, Facebook/Messenger и Viber. SafeNet.bg обработва и сигналите, които получава през Горещата линия за докладване на сексуално изнудване и порнографски материали. В огромната част от случаите, един сигнал води до разкриването на платформи и адреси с голям обем подобни материали (снимки и видеа), които Центърът също обработва и докладва. Разкритите и обработени материали през 2025 година са над 3 500 000. Това отново е двукратно увеличение спрямо предходна година. За близо 6% от разкритите материали SafeNet е сигнализирал към българските разследващи и правоприлагащи органи като такива, които се хостват на IP адреси в България. Останалите над 3.5 милиона са насочени към INHOPE – международната мрежа от горещи линии. Експоненциалният растеж на порнографско съдържание с деца отразява глобалния характер на проблема с онлайн злоупотреба с най-уязвимите.

Тревожна тенденция

През 2025 година Консултативната линия регистрира по-голям брой обаждания от деца с желание за самонараняване или суицидни мисли спрямо предишни години. От Центъра за безопасен интернет обръщат внимание, че това е критичен сигнал за необходимостта от превантивни програми за психично здраве в училищата.

От SafeNet напомнят, че най-добрият подход при проблем е спокойният разговор и консултация на телефон 124 123 или през чата в сайта - за конкретни стъпки за действие. Децата често се чувстват виновни при проблемна ситуация. Отнемането на устройства и упрек за създалата се ситуация само травмират детето допълнително, карат го да се изолира още повече и е възможно то да не иска да сподели при бъдещ проблем.