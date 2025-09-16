ЗАРЕЖДАНЕ...
|Все повече гърци съжителстват с непознати заради високите наеми
В съответния си анализ, платформата за дигитално съжителство MyRoomie отбелязва, че това конкретно решение не е тенденция в социалните медии. Това е стратегия за оцеляване. Въз основа на данни от над 15 000 потребители, 78% от младите хора на възраст 22-28 години в Атина, които живеят със съквартирант, го правят от финансова нужда. Всъщност 7% заявяват, че биха предпочели да живеят сами, но не биха могли да го поддържат финансово. Съответно, само 15% избират съжителство за социални цели.
Разбира се, нарастването на тази тенденция се дължи на увеличението на наемите. Средната цена на наем на стая се е увеличила от 150-250 евро в периода 2010-2015 г. до 280-450 евро през 2021-2025 г. Всъщност, с навлизането на дигиталните номади на пазара, наемите са се увеличили средно с 25% от 2020 г. насам, като съвместното съжителство се е превърнало в популярен вариант дори за работници на възраст 25-35 години.
Като се вземат предвид останалите месечни нужди (храна, вода, електричество и др.), е очевидно, че при месечна заплата от 850 евро, 50% се насочват към покриване на жилищни нужди, електричество, вода и интернет връзка (425 евро). Остават 255 евро за храна и други разходи, като транспорт, и около 170 евро за всякакви извънредни разходи или спестявания. Очевидно е, че за млад човек, който печели 850 евро, е възможно да поддържа покрив над главата си само чрез съжителство, докато за студентите, живеещи в Атика, годишната държавна помощ от 2000 евро изглежда недостатъчна.
"Съжителството не е избор на начин на живот. То е единственото решение за хиляди млади хора, които искат да живеят самостоятелно в града“, казва Доминикос Притис, основател и главен изпълнителен директор на MyRoomie. Данните на платформата изглежда оправдават решението му да създаде компанията, тъй като от едва 600 потребители през 2022 г., сега тя е надхвърлила 7400 потребители, което е увеличение от 164% само за три години.
