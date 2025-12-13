Вашият шеф никога не е имал повече начини да наднича през рамото ви. Разбира се, не е новост параноични мениджъри да наблюдават подчинените им - особено в корпорациите. Само че технологичните актуализации, които позволяват на работодателите по-добре да наблюдават например дали сте в офиса или преглеждате текстови съобщения на устройства, собственост на фирмата, дават на работодателите още по-голям контрол, пише Business Insider, цитиран от money.bg.Наблюдението от страна на работодателите се е увеличило поради нарастващата употреба на дистанционна работа и поради разпространението на инструменти, които позволяват наблюдение, установи скорошен доклад на Службата за отчетност на правителството на САЩ.Сега не само технологиите са се подобрили, казват наблюдатели на работното място, но и властта на много работодатели над своите работници. Дискусиите относно мониторинга на работниците са "една от фигурите на шахматната дъска" в преговорите между работодатели и служители, каза Бен Джао, професор по компютърни науки в Чикагския университет.Това е обрат на промяната в отношението към властта по време на пандемията, която за кратко облагодетелстваше работниците по въпроси като по-гъвкаво работно време или дистанционна работа. С охлаждането на пазара на труда, например, по-внимателното наблюдение на влизанията на работниците е начин да се "върне част от тази власт", ​​казва той.Джао, който се фокусира върху въпросите на информационната сигурност и поверителността от няколко десетилетия, каза, че работодателите също осъзнават, че работниците имат много начини да излязат извън стените на компанията - от несанкционирани инструменти с изкуствен интелект до онлайн чат платформи - за да намират и споделят информация. Това може да създаде главоболия, свързани със сигурността и закона.Според него, някои спорове между работници и работодатели относно информацията, до която имат достъп шефовете, са нормални, но съществува риск, когато тя не се разкрива.Новите технологии могат да дадат на работодателите повече възможности да наблюдават дейностите на служителите, ако те желаят това. Например, скорошна актуализация в Google добавя към възможностите, които компаниите имат за архивиране на текстови съобщения на телефони с Android, собственост на работодатели.В Microsoft предстояща промяна в инструмента за съобщения Teams ще актуализира автоматично местоположението ви на работа, когато се свържете с WiFi мрежата на вашия работодател. И с двете функции работодателите ще трябва да ги включат.Говорител на Google заяви пред Business Insider, че актуализацията на Android е опционална функция за служебни телефони в "регулирани индустрии", където работодателите изрично посочват, че са длъжни да архивират комуникациите."Тази актуализация просто позволява на организациите да поддържат съвременни съобщения - предоставяйки на служителите предимства за съобщения, като например висококачествено споделяне на медийни файлове и индикатори за писане - като същевременно запазват същите стандарти за съответствие, които вече се прилагат за SMS съобщенията", написа говорителят.Предстоящата функция на Microsoft, която позволява на Teams да идентифицира в кои сгради на компанията се намират служителите въз основа на тяхната WiFi връзка, е "предназначена да помогне на служителите да координират работата си на живо по-гладко с екипите си", заяви говорител в имейл до Business Insider. "Това не е инструмент за наблюдение и ние не поддържаме наблюдение на служителите по никакъв начин", написа говорителят.Според Службата за отчетност на правителството на САЩ, работниците са склонни да подкрепят мониторинга, ако той е предназначен да защити тяхната безопасност, и често са против, ако е предназначен да проследява производителността. По-рано тази година AT&T намали използването на система за проследяване на посещаемостта, която разочарова някои служители поради неточности при отчитането кога хората са били в офиса.Тази промяна подчертава напрежението, което може да възникне на работното място поради усилията за проследяване. "Всяко наблюдение на работното място трябва да има строги ограничения за употребата си", каза Уилям Бъдингтън, старши технолог в Electronic Frontier Foundation, група, застъпваща се за цифрови права. Това може да включва и неизползване на технологията извън работното място или извън работно време, коментира той.Друг риск, казва Будингтън, е, че работниците могат лесно да забравят, че носят устройство, издадено от компанията. Служителите могат да изпращат съобщения на приятел, да проверяват медицинска информация или да използват социалните мрежи - въпреки че работодателите биха могли да имат пълен достъп до комуникации и данни за местоположение.Това не е "страшен монитор за глезен, който сте принудени да носите. И все пак може да се окаже същото, ако работниците носят служебния си телефон със себе си извън офиса."Най-правно и етично напрегнатият въпрос не е какво могат да правят работодателите с телефоните и лаптопите, които дават на работниците; а какво биха могли да извлекат шефовете от личното оборудване, което работниците използват за работата си.Едно от предимствата на подобрените технологии е, че ИТ отделите често могат да премахват свързана с работата информация от личния телефон на служителя, без да изтриват цялото устройство, както може би са били принудени да правят в миналото, казва Ванеса Матсис-Маккрийди, вицепрезидент по човешки ресурси и заместник-главен юрисконсулт в Engage PEO, която предоставя човешки ресурси.Тя допълва, че макар работодателите често да имат правила за устройства, които имат достъп до техните мрежи, прихващането на личната информация може да им причини проблеми."Много компании искат да постъпят правилно. Те нямат нужда от това да знаят цялата тази информация, защото ако я имат, тогава в повечето случаи трябва да я пазят за себе си."Така или иначе, с устройства, собственост на компанията, работодателите могат да имат достъп до всяка лична информация, която служителите въвеждат в тях. Така че, всички трябва да имат едно наум.