Всички гранични пунктове между България и Сърбия са затворени за тежкотоварен трафик
Поради тази причина на сръбска територия не се пропускат товарни автомобили на всички гранични пунктове с България. Движението на леки коли и автобуси в двете посоки не е преустановено.
