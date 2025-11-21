Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
©
Според институцията левът ще може да бъде обменян в евро безсрочно, без ограничения в сумите и без такси или комисиони. Това означава, че дори години след въвеждането на единната валута всеки ще може да обменя левове по фиксирания курс.
През първите шест месеца след въвеждането на еврото всички банки в страната ще извършват безплатен обмен. Единственото условие е за суми над 30 000 лв., за които ще се изисква предварителна заявка минимум три работни дни по-рано. Същият режим важи и при внасяне на левове по сметки, които ще бъдат превалутирани в евро.
Към процеса се присъединяват и пощенските станции, но с ограничения. Те ще обменят:
до 1000 лв. на ден – безплатно;
между 1000 и 10 000 лв. – само в определени станции и след заявка 3–5 дни предварително;
над 10 000 лв. – няма да се обменят.
От институциите препоръчват гражданите, които държат по-големи суми в брой, да започнат обмена по-рано, за да се избегнат струпвания.
Важно уточнение е, че левът ще остане законно платежно средство още един месец след въвеждането на еврото.
БНБ подчертава, че системата е изградена така, че никой да не изгуби пари по време на прехода.
Още по темата
/
Министър Митов: Президентът отново превръща темата за еврото в площадка за пореден популистки спектакъл
20.11
Проф. Пламен Киров по казуса с референдума за еврото: Конституционният съд не е бърза помощ за политиците
20.11
Отказът от ПОС терминал може да изгони клиентите на малките търговци след въвеждането на еврото
20.11
Рая Назарян се срещна с председателя на ЕП Роберта Мецола: Покани я на официално посещение в България
19.11
Експерти: С цените на имотите в България ще се случи същото, което стана и в Хърватия след приемането на еврото
19.11
Зам.-министър Витанова: Превалутираме автоматично в евро всички договори по Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г.
18.11
Още от категорията
/
Пламен Милев: Младите хора искат да изхарчат пари, които нямат. Слабата им финансова култура са в основата на високата им задлъжнялост
20.11
12,2% от материалите, използвани в ЕС, са от рециклирани такива. България е доста назад в класацията
20.11
Проф. Каламарис: Гърция въвежда дигитални инструменти за защита на непълнолетните от алкохол, тютюневи и вейп продукти
20.11
Проф. Ива Христова: Антибиотичната резистентност и вътреболничните инфекции продължават да бъдат сериозен проблем у нас
20.11
Явор Божанков за президента Радев: Какъв русофил трябва да си, колко голям популист, какъв човек, за да направиш това?
19.11
ИПИ представи алтернативния си бюджет: Близо 100 хил. по-малко наети в публичния сектор и по-малко разходи за следващите три години
19.11
Лена Бориславова за Слави Трифонов: Той и песен написа преди време! Осъдих го за нея на първа инстанция
19.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.