Втори ден НС не може да започне работа заради липса на кворум
© ФОКУС
Заради отсъствието на необходимия минимум депутати, заместник-председателят на парламента Костадин Ангелов обяви почивка и насрочи втори опит за събиране на кворум в 9:30 ч, който пак бе неуспешен- регистрираха се едва 119 депутати. Ангелов обяви, че в 10:00 часа Народното събрание ще направи трети и последен опит за събиране на кворум.
ФОКУС припомня, че вчера след три поредни опита Народното събрание не успя да събере кворум и заседанието бе разпуснато.
Още по темата
/
Липса на кворум закри днешното пленарно заседание, което започна с напрежение заради промените в ИК
22.01
Кирил Петков: Лена Бориславова е направила повече за страната от много от своите най-шумни критици
21.01
Слави Трифонов: От толкова години "мъртвите души" в избирателните списъци променят резултатите при гласуване
21.01
Още от категорията
/
Пеканов: Гюров е "очевидно най-компетентният" сред възможните кандидати за служебен министър-председател
08:41
Изпълнителният директор на БЕХ за търсенето на нефт и газ в Черно море: Това е неизменен опит!
22.01
Крум Зарков: Подписването на Хартата на Съвета за мир от премиера в оставка Росен Желязков е безотговорен политически ход
22.01
Икономист: Ключът към по-високи пенсии е въвеждането на мултифондовия модел във втория и третия стълб
22.01
Кузман Илиев от "България може": Ние сме отворени към президента за разговор, но не сме "ракета носител"
22.01
Транспортната комисия прие създаването на Национален регистър на индивидуалните електрически превозни средства, включително тротинетките
22.01
Сачева: Присъединяването ни към Съвета за мир не е в противоречие с общия европейски консенсус
22.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут – губим ...
22:35 / 22.01.2026
Търговска верига: За момента не приемаме банкноти от 200 и 500 ев...
22:23 / 22.01.2026
Доц. Ангел Джонев за изданието "Западните български покрайнини – ...
21:37 / 22.01.2026
Директор на банка: В първите 2 работни дни, банковата система при...
20:51 / 22.01.2026
"Сиела Норма" показа сканиращите машини: Имат кош с функцията на ...
20:34 / 22.01.2026
Слави Ангелов: Очаквайте шести сезон на "Под прикритие" и избори ...
20:02 / 22.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.