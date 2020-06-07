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|Âòîðè äåí ïîäðåä íàä 40 íîâè ñëó÷àÿ íà COVID-19 ó íàñ, êàêâî ñå ñëó÷âà?
Ïîòâúðäåíèòå êúì ìîìåíòà ñëó÷àè íà íîâèÿ êîðîíàâèðóñ â Áúëãàðèÿ ñà 2711. Îò òÿõ àêòèâíè ñà 1006. Îáùèÿò áðîé íà èçëåêóâàíèòå ëèöà å 1545, 17 îò êîèòî ñà ðåãèñòðèðàíè ïðåç ïîñëåäíèòå 24 ÷àñà.
Ñ äîêàçàí COVID-19, â ëå÷åáíè çàâåäåíèÿ çà áîëíè÷íà ïîìîù ñå íàìèðàò 155 ïàöèåíòè, êàòî 12 îò òÿõ ñà íàñòàíåíè â èíòåíçèâíè ñòðóêòóðè.
Íàöèîíàëíàòà èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà ïîêàçâà, ÷å êúì ìîìåíòà, ó íàñ, êîðîíàâèðóñíà èíôåêöèÿ å êîíñòàòèðàíà ïðè 294 ëèöà-ìåäèöèíñêè ñëóæèòåëè. Çà èçìèíàëîòî äåíîíîùèå ñà óñòàíîâåíè 6 íîâè ñëó÷àÿ, 2 îò êîèòî ïðè ëåêàðè, 1 - ïðè ìåäèöèíñêà ñåñòðà, 1 – ïðè ñàíèòàð è 2 - ïðè äðóã ìåäèöèíñêè ïåðñîíàë.
Ïðåç ïîñëåäíîòî äåíîíîùèå íÿìà ïî÷èíàëè ëèöà, ïðè êîèòî å áèë ïîòâúðäåí COVID-19.
Îáùî çàáîëåëèòå ó íàñ íàáðîÿâàò 2711 äóøè. Èçëåêóâàíèòå ñà 1545 äóøè, à 160 ñà ïî÷èíàëè.
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