Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ðóñå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âòîðè äåí ïîäðåä íàä 40 íîâè ñëó÷àÿ íà COVID-19 ó íàñ, êàêâî ñå ñëó÷âà?
Àâòîð: Åêèï Ruse24.bg 14:00 / 07.06.2020Êîìåíòàðè (102)104
©
43 îò èçñëåäâàíèòå çà èçìèíàëîòî äåíîíîùèå 816 ïðîáè ñà äàëè ïîëîæèòåëåí ðåçóëòàò ïî äàííè íà Íàöèîíàëíàòà èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà. Ðàçïðåäåëåíèåòî ïî îáëàñòè å, êàêòî ñëåäâà: Ïàçàðäæèê – 21; Ïåðíèê – 1; Ðàçãðàä – 2; Ñëèâåí – 10; Ñìîëÿí – 1; Ñîôèÿ îáëàñò – 1; Ñîôèÿ – 4; Øóìåí – 2; ßìáîë – 1.

Ïîòâúðäåíèòå êúì ìîìåíòà ñëó÷àè íà íîâèÿ êîðîíàâèðóñ â Áúëãàðèÿ ñà 2711. Îò òÿõ àêòèâíè ñà 1006. Îáùèÿò áðîé íà èçëåêóâàíèòå ëèöà å 1545, 17 îò êîèòî ñà ðåãèñòðèðàíè ïðåç ïîñëåäíèòå 24 ÷àñà.

Ñ äîêàçàí COVID-19, â ëå÷åáíè çàâåäåíèÿ çà áîëíè÷íà ïîìîù ñå íàìèðàò 155 ïàöèåíòè, êàòî 12 îò òÿõ ñà íàñòàíåíè â èíòåíçèâíè ñòðóêòóðè.

Íàöèîíàëíàòà èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà ïîêàçâà, ÷å êúì ìîìåíòà, ó íàñ, êîðîíàâèðóñíà èíôåêöèÿ å êîíñòàòèðàíà ïðè 294 ëèöà-ìåäèöèíñêè ñëóæèòåëè. Çà èçìèíàëîòî äåíîíîùèå ñà óñòàíîâåíè 6 íîâè ñëó÷àÿ, 2 îò êîèòî ïðè ëåêàðè, 1 - ïðè ìåäèöèíñêà ñåñòðà, 1 – ïðè ñàíèòàð è 2 - ïðè äðóã ìåäèöèíñêè ïåðñîíàë. 

Ïðåç ïîñëåäíîòî äåíîíîùèå íÿìà ïî÷èíàëè ëèöà, ïðè êîèòî å áèë ïîòâúðäåí COVID-19.

Îáùî çàáîëåëèòå ó íàñ íàáðîÿâàò 2711 äóøè. Èçëåêóâàíèòå ñà 1545 äóøè, à 160 ñà ïî÷èíàëè.




Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 2697
07.06.2020 »
07.06.2020 »
07.06.2020 »
07.06.2020 »
07.06.2020 »
07.06.2020 »
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/450 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
0
 
 
Âòîðàòà âúëíà ùå äîéäå ïî-ðàíî.Ïî êîëêî ëåâà ùå ïðåäëàãàò íà õîðàòà,çà äà ïèøàò äèàãíîçà Covid ?
0
 
 
Îñòàâè ãè Áîã íåå ëúæëèâ êàòî òÿõ .Åäèí äåí ùå ïëà÷àò çà òîâà
0
 
 
Ãëóïîñòè, ãëóïîñòè...íèêîé íå âÿðâà âå÷å...
0
 
 
Íîñè ñè íîâèòå äðåõè çà äà íå òè ãè íîñè äðóã. Òîâà ñå ñëó÷âà.
0
 
 
Ïàçàðäæèê 21, Ñëèâåí 10. Íóæíî ëè å ïîâå÷å îáÿñíåíèå çàùî ñà íàä 40 ...
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Þíè 2020 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Àêòóàëíè òåìè
Ãðèïíà åïèäåìèÿ îáõâàíà ñòðàíàòà
Ëÿòî 2020 ã.
Öâåòàíà Ïèðîíêîâà ñå âðúùà â òåíèñà
ÒÂ è øîó ñåçîí 2019/2020 ã.
Õîðîñêîï çà äåíÿ
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Ðóñå è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ùå ïî÷èâàòå ëè èäíàòà çèìà?
Äà, â Áúëãàðèÿ
Äà, â ÷óæáèíà
Íå
Íå ñúì ðåøèë/à îùå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Ðóñåíöè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2008 - 2018 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ruse24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Ruse24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Ruse24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: