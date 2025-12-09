Новият проектобюджет за 2026 година влиза за разглеждане от ресорната комисия в Народното събрание.План-сметката за догодина ще бъде без ръст на данъци и осигуровки, но с по-малко пари за инфраструктура. Предвиден ръст на доходите с 10% в публичния сектор, вместо първоначалният вариант с 5%. Заложеният дефицит в бюджета се запазва на 3%.Минималната работна заплата става 620 евро. А максималният осигурителен доход ще е 2300 евро догодина. Майчинството през втората година става 460 евро.При пенсиите е предвиден ръстът между 7% и 8% на сто от юли.