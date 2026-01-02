Второ земетресение в близост до Симитли
©
Според първоначалните данни трусът е с магнитуд от 2.8 по скалата на Рихтер, а епицентърът е в близост до първото земетресение, регистрирано в 16.10 часа, край Симитли с магнитуд от 3.7 по Рихтер.
Още по темата
/
Земетресение в България!
15.10
Земетресение в България!
06.10
Още от категорията
/
Закръгляване на цените в полза на клиента - да, ама не: "Антиспекула" сигнализира за нередности при фитнес абонаменти
17:04
Петър Ганев: При някои храни и при ресторантите говорим за над 80% увеличение на цените за 5–6 години
10:01
Прогноза: Минимум 50% от дребните търговци няма и да могат да отворят през януари поради липса на дребни евромонети и банкноти
09:03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.