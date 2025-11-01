Второ жестоко убийство в центъра на столицата за по-малко от 24 часа?
За това съобщи репортер на "Фокус". Екшънът се е развил на ул. "Пиротска“ 78. По информация на очевидци от близките магазини - става въпрос за убийство.
Територията на инцидента е заградена с ленти, на място има няколко екипи на полицията и линейка.
Все още няма официална информация от МВР. Припомняме,че жена на 45 години бе убита в центъра на София снощи.
