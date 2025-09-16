Новини
Вълчев: Доброто познаване на природните науки - биология, химия и физика, е изключително важно и за спортистите
Автор: Илиана Пенова 15:26Коментари (0)75
©
В близо 700 училища проектите за STEM кабинетите са готови или в процес на финализиране. Днес министърът на образованието и науката Красимир Вълчев откри нов STEM център в Спортно училище "Димитър Рохов“ в Сливен. Със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост се изгражда модерна STEM среда във всяко българско училище.

На церемонията присъстваха кметът Стефан Радев и народните представители Мария Белова и Десислава Атанасова.

С инвестиция от 250 000 лева в училището са изградени три модерни кабинета - два по природни науки и един със специализиран софтуер за спортна подготовка.

Министър Вълчев подчерта, че STEM пространствата имат ключова роля за системата, защото дават възможност на децата да учат чрез практиката – с експерименти, опити и проучвания, които правят учебния материал по-достъпен и разбираем. "Доброто познаване на природните науки - биология, химия и физика, е изключително важно и за спортистите“, добави Вълчев. Той изрази увереност, че новият център ще помогне не само за добрата подготовка на учениците, но и за успешното им реализиране в живота.

По думите му спортните образователни институции имат безценно значение за развитието на спорта в страната, като всяко училище - независимо от вида и спецификата си, следва да има достъп до съвременна образователна среда. В изказването си той се позова на проучвания, които показват, че децата, които съчетават ученето и спорта, постигат по-високи резултати от тези, които само учат. "Това е основание още веднъж да апелираме към всички подрастващи, да спортуват активно, но и да учат усърдно, защото това ще ги направи още по-успешни личности“, отбеляза той.

От своя страна кметът на община Сливен Стефан Радев поздрави учениците и преподавателите за успехите и положените усилия за развитието на училището. "Спортът е много важен за цялата нация и за всички млади хора. Разчитаме на вас, че

Вие ще сте следващите положителни примери за младото поколение“, се обърна кметът към възпитаниците на училището.

След откриването на STEM центъра министър Вълчев връчи награди и на ученици-спортисти.

В рамките на посещението си той гостува на още две основни училища - ОУ "Юрий Гагарин“ в Сливен и ОУ "Св. св. Кирил и Методий“ в село Камен, където разговаря за трудностите на екипите, които работят по Механизма за обхват. Той апелира да се насочат усилия към обхващане на децата в предучилищна възраст и подчерта важността на добрата координация с кметовете и областните управители. Министърът разговаря и с екипа на НУ Васил Левски" в Сливен.

По-късно през деня министър Вълчев и кметът Стефан Радев проведоха и среща с над 100 учители и директори от региона. На нея бяха коментирани приоритетите в системата на образованието, както и предизвикателствата в ежедневната им работа и предложенията им за промени. На срещата присъства и началникът на РУО в Сливен Боян Аксаков.






