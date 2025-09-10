ЗАРЕЖДАНЕ...
|Вълчев: Факт е, че част от студентските общежития са в много лошо битово състояние, в момента в София се ремонтират 15 от тях
"Това е недостиг на хиляди места, но студентите също сигнализират за този недостиг и той е факт. Имаме голям брой ненаранени студенти. Юридически факт е, че това са сгради със статут на студентски общежития и предимство за настаняване в тях имат студентите. На исторически принцип в тях са останали докторати и учени. Тази подкрепа е полезна и необходима, и ние не искаме да я ограничаваме4, обясни той.
"В случая сме принудени да избираме между студенти и учени. За да не ни се случва ние търсихме възможности. Софийският университет "Св. Климент Охридски" има възможност в Департамента за информация и усъвършенстване на учителите да настани тези учени, но временно. Това е възможност за краткосрочно решение - да бъдат преместени там. Дългосрочното решение е БАН да изгради собствена база. Говорихме с председателя на БАН, като министерство, се ангажираме да подпомогнем доколкото е възможно БАН с това. Към момента не мога да дам конкретика, тъй като и ние от МОН не сме получили такива", каза още просветният министър.
"Факт е, че една част от общежитията не са ремонтирано отдавна и са в много лошо битово състояние и ремонта е належащ, радвам се че ние с вас като народни представители гласувахме тази програма през 2023 за ремонт на общежития. Той обясни, че програмата е до края на края 2027 година и към момента няма никакви затруднения с изпълнението на ремонтите. Ще имаме обновени 22 обновени общежития", добави Вълчев.
