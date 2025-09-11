ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Вълчев по повод темата за еврото: Учебниците ще се променят, но няма да се печатат предварително
"Знаете, че след 1 клас учебници ползват 3 години, ще има информационни табла и допълнителни информационни материали в училищата. Училищата ще проведат урок или беседа с учениците, така че няма да се налага предварително печатане на учебниците. Аз мисля, че бързо ще се запознаят учениците с новите банкноти и моменти. Това ще се съдържа в информационните табла. Особено големите ученици бързо ще превключат, за малките ще трябват и допълнителни разговори", каза още той.
"Финансовите и паричните взаимоотношения са задължителна част от нашия живот. Последните промени в учебните промени са от преди 9 години. Тогава бяха заложени теми, свързани с финансовата грамотност. Ако погледнете учебните програми по технологии и предприемачество 5 – 7 клас ще видите редица теми, свързани с бюджет, кредит, приходи, разходи още в прогимназиален етап. В 7 клас децата учат проста лихва, след като са научили процент, след като имат
необходимата математическа база. Това е в учебната програма по математика", коментира просветният министър.
"Мисля, че в 10 клас учат сложна лихва, има и други теми, свързани с финансовата математика в учебните програми. Това не означава, че са достатъчно. Те могат да бъдат засилени и ние го предвиждаме при бъдещи промени в учебните програми. Тези т.нар. допълнителни компетентности бяха заложени в учебните програми, но проблема с българските ученици е по-скоро с базовата и функционалната грамотност, а не толкова с финансовата грамотност", каза още той.
"По информация от края на миналата седмица в 700 продължаваха ремонтите. Общо 1500 училища се ремонтират. В момента е почти всички училища се изграждат т.нар. Stem центрове. Една част от училищата вече ги изградиха, 2200 stem проекта се реализират. Основната част от училищата, които няма да бъдат приключили ремонтите са такива, които изграждат Stem центрове", каза Вълчев.
"По прогноза информация 250 ремонта ще продължат и след началото на учебната година. Малка част от тях ще са цялостни. Всички училища ще започнат учебната година, макар че при някои това ще бъде на повече от едно място. Нямаме информация към днешна дата, но това може да се промени във всеки един момент, тъй като училищата чакат Акт 16, за да започнат на 15 септември. Имаме някои училища, които са на ръба да започнат в собствената си сграда, но имат резервни варианти, така че надяваме се, да няма училище което да не започне на 15 септември. Към днешна датата информацията е че всички ще започнат учебния процес, макар че някои няма да са в техните сгради, защото се ремонтират", обясни той.
"50 проекта се изпълняват по Плана за възстановяване и устойчивост за модернизация на училищната материална база. Това са проекти за цялостна модернизация, които се случват в отделни училища. Училищата са 2 400. Детските градини са близо 2 000. Всяка година между 1000 – 1 500 се ремонтират. Тази година имам по-висока активност в 1480 се извършват ремонти, 800 са приключили. Надяваме се, че навсякъде ще се провежда нормален учебен процес тъй като ремонтите малко или много възпрепятстват най-удобния и нормален учебен процес, но няма как без ремонти да подобри материално-техническата база", коментира Красимир Вълчев.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 273
|предишна страница [ 1/46 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Миглена Ангелова скочи на лекарите
13:41 / 09.09.2025
Видео разкрива нови детайли от боя с шефа на полицията в Русе
11:09 / 09.09.2025
Пловдивски лекар извърши чудо с кралица на красотата
17:19 / 09.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: