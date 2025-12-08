Красимир Вълчев.
За другата година ще имаме средства да започнем нови национални програми, които не предполагат голям бюджетен ресурс. Продължава изпълнението на старите инвестиционни програми, но за нови нямаме средства. Ако искаме да имаме добро образование, трябва заплатите на учителите да бъдат малко над средната заплата" , каза още Вълчев.
"Възнагражденията на учителите не са толкова високи, макар да се спекулира, че е така", каза още той.
Вълчев за Бюджет 2026: Ще има 10% увеличение на заплатите на персонала в учебните заведения
©
Още по темата
/
Румяна Коларова: Големият страх е, ако се появи партия на президента, дали тя няма да ерозира фатално с БСП, с ПП и с "Възраждане"
19:04
Писателят Любомир Гетов: Поколениет Z показа своя потенциал, това беше хубав шамар за политическата класа
16:15
Борислав Гуцанов: Всички уязвими групи в обществото са защитени през бюджета ДОО за 2026 година
15:01
Психологът Александра Петрова: Политиците провокираха поколението Z с това, че се самозабравиха
12:45
Д-р Симидчиев: Хората видяха, че управляващите имат безогледно отношение към всичко, раздали са си вътре порцийките
11:39
"ДПС - Ново начало": Това е нашият отговор на тези, които са безотговорни към бъдещето на хората
09:28
Вежди Рашидов: Няма как да се бъркам на Росен Желязков, защото това е премиерът, той е началникът
07.12
Още от категорията
/
Александър Николов определи деня на спирането на горивото от "Газпром" като моментът, в който "България трябваше да се превърне в пиратска държава"
20:54
Комисията по Бюджет и финанси се събира да разглежда корекциите по план-сметката на държавата утре
20:31
Мария Минчева, БСК: Дебатът за ръст на осигуровките ще се води 2027 г. при разглеждане на Пътната карта за пенсионната система
19:51
Христина Христова: Изтеглянето на бюджета и преразглеждането му спаси страната ни от "румънския сценарий"
19:39
Д-р Стойчо Кацаров: Всеки българин трябва да избира в кой фонд да се осигурява. Това ще определи и размера на здравната вноска
16:44
Стана ясно колко ще е средната пенсия в евро и на колко ще се пенсионират мъжете и жените през 2026 година
15:47
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.