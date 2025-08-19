ЗАРЕЖДАНЕ...
|Вълканов: В търговията на дребно печалбите са между 2 и 5%, в преработката – 6-10%, а в селското стопанство – 25-30%
"Винаги при ритейлъра печалбите са най-ниски. Това е така в цял свят и България не прави изключение", заяви пред NOVA Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия.
"В търговията на дребно печалбите са между 2 и 5%, в преработката – 6-10%, а в селското стопанство – 25-30%", каза Вълканов.
"Законопроектът цели да донесе още по-големи печалби на първичните производители на земеделска продукция. Ако нормативно ви определят печалба или разходи, няма как да е добре за никого. Земеделският производител ще стане още по-неконкурентно способен. А в момента голяма част от българските производители, за съжаление, не са много конкурентоспособни. Причините за това са много - производителност, инвестиции и много неща, трупани през годините. Ако съпоставите брутната добавена стойност на единица площ в България, на която се произвежда, ще видите, че спрямо други европейски държави, с които се конкурираме, тук е най-ниска", каза Вълканов.
Според него при плодовете и зеленчуците маржът може да стига и 0, тоест да продават на загуба.
"В една продуктова група, дори надценката да стига до 80%, каквито твърдения се хвърлят, това означава, че такива са разходите по реализацията на съответната стока – това зависи от стокооборота,транспортните разходи, необходимостта или не от хладилно съхранение. Безкрайно много фактори са", каза Вълканов. "Конкуренцията е доста голяма в търговията на дребно. Не говорим само за големите търговски вериги, които имат пазарен дял не повече от 50%. Дори да искате да продадете нещо скъпо, пазарът ви натиска надолу", каза Вълканов.
По отношение на "Магазините за хората" Вълканов каза: "Нека първо да ги отворят, да ги зареди някой, да ценообразуват, да видим колко бързо ще се похарчи стоката на щанда… Изобщо ще го има ли този магазин. Всички чакаме, нека го направят. Нека видим как се работи с 10% разлика между покупна и продажна цена".
