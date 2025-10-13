Външно: Посрещаме с облекчение освобождаването на израелските заложници от Газа

© С голямо облекчение посрещаме освобождаването на 20 израелски заложници от Газа, сред които и българо-израелецът Матан Ангрест, написаха в социалната мрежа X от МВнР.



"Това е важен момент, който ни дава надежда за изпълнението и на останалите точки от плана на президента Доналд Тръмп за постигане на справедлив и устойчив мир в Близкия изток", допълват от външно.



Последните живи заложници на ХАМАС, които бяха държани в ивицата Газа, бяха освободени след 738 дни в плен.