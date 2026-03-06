"Въздушното пространство на ОАЕ е отворено. Извършват се търговски полети. Много страни вече започнаха да извършват евакуация", заяви зам.-министърът на външните работи Велизар Шаламанов на брифинг на Кризисния щаб към МВнР.По думите му в същото време усилията на правителството за извеждане на българските граждани продължава. "За нас това е реална операция "Искрена грижа". Търсим съдействие от всички авиационни оператори", допълни Шаламанов."Има много дублирани имена на хора в списъците, като сега стиковаме данните на хората, които са се прибрали и на останалите на място", допълни Ирена Димитрова, директор на дирекция "Ситуационен център" към Министерството на външните работи.От МВнР посочиха, че летищата в Доха, Бахрейн и Кувейт са затворени. "Там има българи и сме в готовност да ги приберем. В Оман 111 души са евакуирани, 7 напускат по индивидуални маршрути. В Кувейт – 40 искат съдействие, 21 наши сънародници са изведени от Риад до Виена. В Катар - 310 души искат съдействие за евакуация, като партньорски държави оказват помощ", допълниха от ведомството.