© виж галерията От МВнР казаха за "Фокус", че към този момент няма информация за пострадали българи при дерайлирането на трамвая Elevador da Glória в Лисабон.



"Компетентните власти продължават процедурите по идентификация на жертвите, като до момента не са обявени националностите на пострадалите лица. Дипломатическото ни представителство следи развитието на случая", информираха още от Външно.



Малко по-рано съобщихме, че броят на жертвите е достигнал 17, ранените са около 20 души. Обявен е тридневен траур.