По данни на Ситуационния център на МВнР към 9.30 часа на 7 март 2026 г., в рамките на операцията съдействие е оказано и продължава да се оказва на следния брой български граждани:До момента са евакуирани общо 1207 граждани: чрез Кризисния щаб - 953; чрез туроператори – 254.• На 5 март 2026 г., 02:15 ч. кацна в България полет на "Държавен авиационен оператор“ от Абу Даби с 85 души на борда;• На 5 март 2026 г., 03:30 ч. кацна в България специален полет на авиокомпания "Гъливер“ от Дубай с 326 души на борда.• На 5 март 2026 г. в 19.45 ч. кацна специален полет България еър от Дубай с още 180 души.• На 7 март 2026 г., в 05:45 в София пристигна полет от Дубай на "Гъливер“ за още 326 души.• Полет на "Bulgaria Air“ на 7 март 2026, организиран от туроператор за 180 души;• Чартър на 7 март 2026 за 180 души със съдействието на Министерството на туризма;• Чартър на 7 март 2026 за 220 души със съдействието на Министерството на туризма.• Продължава да е затворено въздушното пространство над Кувейт. През последните дни чувствително нарасна (40 души) броят на българските граждани, поискали съдействие за евакуация от Кувейт. В периода 6-7 март две групи от общо шестима българи се извеждат по сухопътен маршрут Кувейт - Рияд и търговски полет до София.• Към момента е обявено отваряне на въздушното пространство на Катар, като за 7 март ще са налични ограничен брой полети.• По информация от Посолството в Доха през днешния ден (7 март) предстои няколко групи български граждани да се придвижат по сухопътен маршрут до Рияд. Оттам ще пътуват до България с търговски полети.• Работи се по вариант за извеждане на български граждани, съвместно със съюзнически и партньорски държави.• Беше извършена евакуация на общо 21 български граждани с полет на Австрия от Риад до Виена по линия на механизма за сътрудничество в ЕС (14 от Бахрейн; 6 от Саудитска Арабия и 1 от Катар).• На 4 март 2026 г. бе евакуиран сухопътно съставът на Посолството на България в Техеран (общо: 10 човека - 6 души служители/4 членове на семейства).• Чрез Посолството в Багдад се оказва кризисно съдействие на българка гражданка, която иска да напусне Иран. Тя е достигнала до ГКПП "Мерхан“, но за момента остава блокирана - пунктът е затворен от иранска страна поради технически проблеми.• В страната пребивават общо 48 български граждани и 14 ирански, членове на семействата.• Международните граждански летища в Израел остават затворени. По тази причина единствените възможности за напускане към момента са по сухопътни маршрути;• 14 краткосрочно пребиваващи в Израел български граждани бяха изведени със съдействието на друга държава членка на ЕС по сухопътен маршрут през границата с Египет до летище Шарм ел Шейх. Оказано бе съдействие на още други двама български граждани да напуснат Израел по сухопътно до летище Аман и полет до европейска дестинация.• На 5 март в 17.50 ч. кацна полет на България еър от гр. Салала с 111 души на борда (на 1 000 км от столицата Мускат). Други 7 души напускат Оман със съдействието на МВнР по индивидуални маршрути.• Общо 130 български туристи на туроператорски агенции получиха съдействие от Посолството на България.• Успяхме да евакуираме 20 българи сухопътно през границата с Турция или Йордания. Към момента няма български граждани за евакуация от Ирак.