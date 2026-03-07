Външното ни министерество с подробна информация за евакуацията на българите от горещите точки
За OAE:
До момента са евакуирани общо 1207 граждани: чрез Кризисния щаб - 953; чрез туроператори – 254.
• На 5 март 2026 г., 02:15 ч. кацна в България полет на "Държавен авиационен оператор“ от Абу Даби с 85 души на борда;
• На 5 март 2026 г., 03:30 ч. кацна в България специален полет на авиокомпания "Гъливер“ от Дубай с 326 души на борда.
• На 5 март 2026 г. в 19.45 ч. кацна специален полет България еър от Дубай с още 180 души.
• На 7 март 2026 г., в 05:45 в София пристигна полет от Дубай на "Гъливер“ за още 326 души.
Предстоящи евакуационни полети от Дубай за България:
• Полет на "Bulgaria Air“ на 7 март 2026, организиран от туроператор за 180 души;
• Чартър на 7 март 2026 за 180 души със съдействието на Министерството на туризма;
• Чартър на 7 март 2026 за 220 души със съдействието на Министерството на туризма.
За Кувейт, Катар, Бахрейн и Саудитска Арабия:
• Продължава да е затворено въздушното пространство над Кувейт. През последните дни чувствително нарасна (40 души) броят на българските граждани, поискали съдействие за евакуация от Кувейт. В периода 6-7 март две групи от общо шестима българи се извеждат по сухопътен маршрут Кувейт - Рияд и търговски полет до София.
• Към момента е обявено отваряне на въздушното пространство на Катар, като за 7 март ще са налични ограничен брой полети.
• По информация от Посолството в Доха през днешния ден (7 март) предстои няколко групи български граждани да се придвижат по сухопътен маршрут до Рияд. Оттам ще пътуват до България с търговски полети.
• Работи се по вариант за извеждане на български граждани, съвместно със съюзнически и партньорски държави.
• Беше извършена евакуация на общо 21 български граждани с полет на Австрия от Риад до Виена по линия на механизма за сътрудничество в ЕС (14 от Бахрейн; 6 от Саудитска Арабия и 1 от Катар).
За Иран:
• На 4 март 2026 г. бе евакуиран сухопътно съставът на Посолството на България в Техеран (общо: 10 човека - 6 души служители/4 членове на семейства).
• Чрез Посолството в Багдад се оказва кризисно съдействие на българка гражданка, която иска да напусне Иран. Тя е достигнала до ГКПП "Мерхан“, но за момента остава блокирана - пунктът е затворен от иранска страна поради технически проблеми.
• В страната пребивават общо 48 български граждани и 14 ирански, членове на семействата.
За Израел:
• Международните граждански летища в Израел остават затворени. По тази причина единствените възможности за напускане към момента са по сухопътни маршрути;
• 14 краткосрочно пребиваващи в Израел български граждани бяха изведени със съдействието на друга държава членка на ЕС по сухопътен маршрут през границата с Египет до летище Шарм ел Шейх. Оказано бе съдействие на още други двама български граждани да напуснат Израел по сухопътно до летище Аман и полет до европейска дестинация.
За Оман:
• На 5 март в 17.50 ч. кацна полет на България еър от гр. Салала с 111 души на борда (на 1 000 км от столицата Мускат). Други 7 души напускат Оман със съдействието на МВнР по индивидуални маршрути.
За Йордания:
• Общо 130 български туристи на туроператорски агенции получиха съдействие от Посолството на България.
За Ирак:
• Успяхме да евакуираме 20 българи сухопътно през границата с Турция или Йордания. Към момента няма български граждани за евакуация от Ирак.
