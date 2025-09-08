ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Въпреки многократни сигнали към 112: Турски тирове карат със 120 км/ч по трасето Враца–София
Росен Евтимов е шофьор на камион, който е заснел опасната ситуация на пъя. В "Здравей, България" той разказа, че маршрутът му бил по пътя от Видин към София. Водачът се прибирал от Англия.
"Забелязах камионите, които се движеха с опасно висока скорост на участъка Монтана-Враца в огледалото за задно виждане. Те изпреварваха непрекъснато и неправилно колоната, която се беше насъбрала", обясни пред NOVA той.
По думите му в опит да предотврати инцидент той подал няколко сигнала на телефон 112 — първият още след Враца, а последният — едва 20 километра преди София. Въпреки това, реакция от страна на властите имало едва при входа на столицата, където камионите са спрени от екип на "Пътна полиция“.
"Шофьорите на турските камиони се държаха като мутри от 90-те години на пътя“, допълни Евтимов, който обясни, че е с дългогодишен стаж зад волана и милиони изминати километри из цяла Европа. По думите му, тировете не само са карали агресивно, но и са затруднявали движението по цялата отсечка, като не позволявали на никой да ги изпревари. В най-опасните случаи са се движили кабина до кабина, дори върху жп прелез, при идващ насрещно трафик.
Според официална позиция на СДВР, сигналът на Евтимов е получен и е имало незабавна реакция, когато камионите са били в рамките на територията на София. Не се коментират действията, или липсата на такива - на останалите полицейски дирекции, през чиито територии са преминали нарушителите. При проверката става ясно, че камионите са превозвали скъпоструваща техника. Не е имало дежурен екип на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация“. Цялата документация ще бъде предадена на ИААА, за да може да бъде наложена санкция по надлежния ред.
"За подобно поведение преброих поне 8 нарушения по Закона за движение по пътищата. А те им написаха предупредителен протокол. Това ли е стандартът на контрол по пътищата в България?“, попита Евтимов.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Още едно дете е било свидетел на побоя над шефа на МВР в Русе
12:12 / 06.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: