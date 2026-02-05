Даниел Митов е разпоредена проверка на изнесените в средствата за масова информация и в интернет твърдения за получени сигнали, свързани с дейността на сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии“. Това съобщиха от МВР.
Припомняме, че тримата убити край Петрохан са били членове на неправителствената организация "Национална агенция за контрол на защитените територии".
Ще бъде изследвана и анализирана работата на съответните компетентни структури на МВР във връзка с тези твърдения.
Обхватът на проверката е 2022 година до момента. Тя ще бъде извършена от Дирекция "Инспекторат“ в ГД "Национална полиция“, ГДБОП, ГД "Гранична полиция“, СДВР, всички областни дирекции на МВР в страната, дирекция "Миграция“ и в други структури на министерството при необходимост.
Вътрешният министър Даниел Митов разпореди проверка на НПО-то, което свързват с ужаса на хижа "Петрохан"
©
Още по темата
/
Близка на Ивайло Калушев: Смятам, че е убит и заровен, защото е много силна личност и ако го оставят жив ще се разприказва
14:22
Роман Василев за тройното убийство в "Петрохан": Това, което се случва от тези държавни институти, наподобява български фолклор
09:47
Божидар Божанов за случая "Петрохан": Институциите да разследват, а не да се правят на филмови критици
09:14
Майката на един от издирваните след убийството в хижа "Петрохан": Направи го в жест на отвращение към всичко, което се случва в България
04.02
Иван Савов за хижа "Петрохан": Организацията не е и секта, а се говори за това, че е такава, за да се измества фокусът
04.02
Криминален психолог за случая с хижа "Петрохан": Най-вероятно за убийството има някакви лични мотиви
04.02
Шефът на БТС: Множество пъти сме правили опити да запазваме нощувки в хижа "Петрохан", но ни е било отказвано
04.02
Още от категорията
/
Нов сигнал за изтекли видеа в порносайтове: Пациентки в гинекологичен кабинет са били заснети по време на преглед
04.02
Кмет за тримата убити в хижата: Бяха много съмнителни, никой не знаеше какво пазят с камери, дронове и оръжия
03.02
Адвокат по медицинско право: Предполага се камерите с охранителна цел да са извън обектите и да имат съответните стикери
03.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.