Въведено ограничение в скоростта поради ремонтни дейности на Дунав мост при Русе
©
Извършва се бетонно закрепване на новите стоманобетонни панели в затворения за ремонт участък на Дунав мост при Русе. Дейностите са изпълнени в отсечка с дължина 160 м от общо 320-метровото трасе в посока Румъния, в което в момента се извършва основният ремонт.

За седмица са монтирани 50 панела. С това общият брой на поставените до 7 октомври нови панели е 96 бр. от общо 128 бр. в този участък. От началото на основния ремонт на съоръжението са произведени общо 665 броя, съобщи АПИ.

През изминалата седмица е изпълнен монтаж на армировка и болтови дюбели за закрепване на новите пътни панели, както и полагането на торкрет бетон при опорите на съоръжението. Поставя се и армировка за бетонното запълване на надлъжната фуга между лявата и дясната лента за движение.

В следващите дни ще продължи производството на нови и подмяната на стоманобетонните панели в участъка, монтирането на корнизни елементи, както и премахването на старата колекторна система. Ще бъдат изпълнени още дейности по монтаж на армировка и болтови дюбели, както и бетонно закрепване на новите панели.

Върху ремонта на Дунав мост се работи ежедневно през светлата част от денонощието и в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.

Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.

Актуална информация за ремонтните дейности може да бъде намерена в специалната секция "Информация за ремонта на Дунав мост" на интернет страницата на АПИ.






