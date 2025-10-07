Въвеждането на еврото открива нов хоризонт в сферата на културата

© Въвеждането на еврото открива нов хоризонт: културните организации и творците ще бъдат по-конкурентни на европейската сцена, по-видими за международните партньори и по-гъвкави в своята работа. Еднаквата валутна рамка ще ни позволи да сравняваме, анализираме и оценяваме проектите по-обективно, да аргументираме по-добре нуждите от финансиране и да защитаваме интересите на културата в национален и европейски контекст. Това ще улесни и стратегическото планиране – от дългосрочни инвестиции в културна инфраструктура до ежедневното управление на ресурси – и ще даде на сектора стабилността, от която има нужда, за да се развива устойчиво,“ заяви министърът на културата Мариан Бачев при откриването на информационната среща в Габрово.



Събитието се провежда в рамките на Националната информационна кампания за въвеждането на еврото, организирана от Министерството на финансите, и събра представители на местната власт, синдикати, работодателски и браншови организации. Домакин бе Таня Христова, кмет на Община Габрово, а сред останалите официални лица бяха Томислав Дончев – вицепремиер и министър на иновациите и растежа, Павлин Петров – заместник-министър на туризма, Методи Методиев, зам.-министър на финансите, и Стефан Цветков, главен касиер на БНБ.



В своето изказване министър Бачев подчерта, че от 1 януари 2026 г. България ще въведе еврото като своя официална валута – решение, което не само гарантира икономическа стабилност и предвидимост, но и открива нови възможности пред културния сектор.



Той припомни, че от 8 август 2025 г. вече е в сила двойното изписване на цените – всички билети, абонаменти, каталози и наеми в културните институции се обозначават едновременно в левове и евро, с еднакъв шрифт и без подвеждащи елементи. Министърът категорично заяви, че това не е повод за повишаване на цените на културните услуги, а инструмент за прозрачност и подготовка за плавен преход.



По думите му опитът на други държави от ЕС – като Естония, Литва и Словения – показва, че културата е сред първите сектори, които печелят от въвеждането на еврото - чрез повишен интерес, повече международни партньорства и оживление в туристическия поток.



Министър Бачев даде примери и от Габрово, подчертавайки ролята на местните културни институции – Музея на хумора и сатирата, Регионалния етнографски музей "Етър“ и новосъздадения Регионален център за съвременно изкуство "Кристо и Жан-Клод“ – като модели за успешно съчетаване на култура, икономика и иновации. "Този център ще бъде не само платформа за изява на творци и индустриалци, но и двигател за утвърждаването на региона като културен и туристически център с устойчиво развитие,“ допълни той.