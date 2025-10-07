Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Въвеждането на еврото открива нов хоризонт в сферата на културата
Автор: Илиана Пенова 13:45Коментари (0)43
©
Въвеждането на еврото открива нов хоризонт: културните организации и творците ще бъдат по-конкурентни на европейската сцена, по-видими за международните партньори и по-гъвкави в своята работа. Еднаквата валутна рамка ще ни позволи да сравняваме, анализираме и оценяваме проектите по-обективно, да аргументираме по-добре нуждите от финансиране и да защитаваме интересите на културата в национален и европейски контекст. Това ще улесни и стратегическото планиране – от дългосрочни инвестиции в културна инфраструктура до ежедневното управление на ресурси – и ще даде на сектора стабилността, от която има нужда, за да се развива устойчиво,“ заяви министърът на културата Мариан Бачев при откриването на информационната среща в Габрово.

Събитието се провежда в рамките на Националната информационна кампания за въвеждането на еврото, организирана от Министерството на финансите, и събра представители на местната власт, синдикати, работодателски и браншови организации. Домакин бе Таня Христова, кмет на Община Габрово, а сред останалите официални лица бяха Томислав Дончев – вицепремиер и министър на иновациите и растежа, Павлин Петров – заместник-министър на туризма, Методи Методиев, зам.-министър на финансите, и Стефан Цветков, главен касиер на БНБ.

В своето изказване министър Бачев подчерта, че от 1 януари 2026 г. България ще въведе еврото като своя официална валута – решение, което не само гарантира икономическа стабилност и предвидимост, но и открива нови възможности пред културния сектор.

Той припомни, че от 8 август 2025 г. вече е в сила двойното изписване на цените – всички билети, абонаменти, каталози и наеми в културните институции се обозначават едновременно в левове и евро, с еднакъв шрифт и без подвеждащи елементи. Министърът категорично заяви, че това не е повод за повишаване на цените на културните услуги, а инструмент за прозрачност и подготовка за плавен преход.

По думите му опитът на други държави от ЕС – като Естония, Литва и Словения – показва, че културата е сред първите сектори, които печелят от въвеждането на еврото - чрез повишен интерес, повече международни партньорства и оживление в туристическия поток.

Министър Бачев даде примери и от Габрово, подчертавайки ролята на местните културни институции – Музея на хумора и сатирата, Регионалния етнографски музей "Етър“ и новосъздадения Регионален център за съвременно изкуство "Кристо и Жан-Клод“ – като модели за успешно съчетаване на култура, икономика и иновации. "Този център ще бъде не само платформа за изява на творци и индустриалци, но и двигател за утвърждаването на региона като културен и туристически център с устойчиво развитие,“ допълни той.

Още по темата: общо новини по темата: 1527
07.10.2025 »
07.10.2025 »
07.10.2025 »
06.10.2025 »
06.10.2025 »
06.10.2025 »
предишна страница [ 1/255 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много тежко ранени
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много тежко ранени
13:15 / 05.10.2025
Иван Иванов: Пускането на новия участък от АМ "Хемус" ще облекчи пътуващите за Плевен и Русе
Иван Иванов: Пускането на новия участък от АМ "Хемус" ще облекчи пътуващите за Плевен и Русе
12:51 / 05.10.2025
Първи кадри от мястото на състезанието във Варна, при което загина човек
Първи кадри от мястото на състезанието във Варна, при което загина човек
14:14 / 05.10.2025
Пенчо Милков: Бъдещето на Русе зависи от качеството на образованието
Пенчо Милков: Бъдещето на Русе зависи от качеството на образованието
11:11 / 05.10.2025
Инцидентът във Варна: Участъкът е бил забранен за публика, хората са влезли през гората
Инцидентът във Варна: Участъкът е бил забранен за публика, хората са влезли през гората
16:00 / 05.10.2025
Вероятност за локални наводнения тази седмица в област Русе
Вероятност за локални наводнения тази седмица в област Русе
10:43 / 06.10.2025
След трагедията във Варна: Диана Русинова поиска оставките на...
След трагедията във Варна: Диана Русинова поиска оставките на...
16:00 / 05.10.2025
Актуални теми
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Бюджет 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Договорът с турската компания "Боташ"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: