ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Въвеждането на еврото открива нов хоризонт в сферата на културата
Събитието се провежда в рамките на Националната информационна кампания за въвеждането на еврото, организирана от Министерството на финансите, и събра представители на местната власт, синдикати, работодателски и браншови организации. Домакин бе Таня Христова, кмет на Община Габрово, а сред останалите официални лица бяха Томислав Дончев – вицепремиер и министър на иновациите и растежа, Павлин Петров – заместник-министър на туризма, Методи Методиев, зам.-министър на финансите, и Стефан Цветков, главен касиер на БНБ.
В своето изказване министър Бачев подчерта, че от 1 януари 2026 г. България ще въведе еврото като своя официална валута – решение, което не само гарантира икономическа стабилност и предвидимост, но и открива нови възможности пред културния сектор.
Той припомни, че от 8 август 2025 г. вече е в сила двойното изписване на цените – всички билети, абонаменти, каталози и наеми в културните институции се обозначават едновременно в левове и евро, с еднакъв шрифт и без подвеждащи елементи. Министърът категорично заяви, че това не е повод за повишаване на цените на културните услуги, а инструмент за прозрачност и подготовка за плавен преход.
По думите му опитът на други държави от ЕС – като Естония, Литва и Словения – показва, че културата е сред първите сектори, които печелят от въвеждането на еврото - чрез повишен интерес, повече международни партньорства и оживление в туристическия поток.
Министър Бачев даде примери и от Габрово, подчертавайки ролята на местните културни институции – Музея на хумора и сатирата, Регионалния етнографски музей "Етър“ и новосъздадения Регионален център за съвременно изкуство "Кристо и Жан-Клод“ – като модели за успешно съчетаване на култура, икономика и иновации. "Този център ще бъде не само платформа за изява на творци и индустриалци, но и двигател за утвърждаването на региона като културен и туристически център с устойчиво развитие,“ допълни той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1527
|предишна страница [ 1/255 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много тежко ранени
13:15 / 05.10.2025
Първи кадри от мястото на състезанието във Варна, при което загина човек
14:14 / 05.10.2025
Пенчо Милков: Бъдещето на Русе зависи от качеството на образованието
11:11 / 05.10.2025
Вероятност за локални наводнения тази седмица в област Русе
10:43 / 06.10.2025
След трагедията във Варна: Диана Русинова поиска оставките на...
16:00 / 05.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: