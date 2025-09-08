"Възраждане": Главният прокурор отказа преместване на делото за убийството с АТВ

© Възраждане Преди дни народните представители от "Възраждане“ - Борис Аладжов, Александър Койчев и Петър Петров, получиха официален отговор от Върховна касационна прокуратура, с който и.ф. главен прокурор оставя без уважение отправеното от тях искане да бъде прехвърлено досъдебното производство за трагичния случай с АТВ в Слънчев бряг към друга прокуратура, съобщиха от пресцентъра на партията.



В искането, внесено от тримата депутати, се настояваше за прехвърляне именно заради обосновани съмнения за конфликт на интереси - родителите на привлечения като обвиняем са служители в ОД МВР -Бургас. Това не потушава обществените съмнения за зависимости и местно влияние върху решаването на досъдебното производство.



В писмото се уточнява, че досъдебното производство вече е възложено на Националната следствена служба, което според прокуратурата е достатъчна гаранция за обективност и безпристрастност. Затова и предложението за преместване към друга, равна по степен прокуратура, е оставено без уважение.



От "Възраждане“ изразяват категорично несъгласие с този подход, тъй като при сходни казуси, например случая с прокурорския син, производството бе преместено именно в друга прокуратура, за да се избегнат съмнения за зависимости. "Различният подход създава усещане за двоен стандарт и това не може да не буди тревога.“, коментират народните представители.



Напомняме, че още на 22 август те внесоха официалното искане за преместване на делото, като заявиха, че гражданите трябва да бъдат сигурни, че законът се прилага еднакво за всички, независимо от социален или служебен статус.