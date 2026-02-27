Сподели close
През септември месец ПГ на "Възраждане" беше в регионите на страната и очерта като най-голям проблем кризата с безводието. Тогавашното правителство на ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН създаде с решение един т.нар. Национален борд по безводието. Този Национален борд за водите за съжаление приключи безславно, въпреки че трябваше да заседава два пъти месечно, той имаше само едно единствено заседание през ноември месец. Въпреки че трябваше да представя ежемесечно доклади за дейността си в Народното събрание, той подаде само един - в началото на декември. Това заяви депутатът от "Възраждане" Петър Петров в кулоарите на парламента, предаде репортер на ФОКУС.

Той изтъкна, че още тогава е зададен въпрос към тогавашния - председател относно нефункционирането на този Национален борд. "Той тогава отговори уклончиво от парламентарната трибуна. Нищо не се случи", допълни Петров.

"Именно затова още миналата седмица, след като се закле новото служебно правителство, първото питане, което беше отправено към новия служебен министър председател Андрей Гюров, беше от мен на тема каква е стратегията и политиката на ръководеното от него правителство за справянето с проблемите с водата, качеството на водата, загубите на водата, безводието в страната", подчерта депутатът от "Възраждане".

"С изненада вчера следобед разбрах, че той е внесъл писмо председателя на НС, в което посочва, че въпреки че разпоредбите на нашия правилник позволяват на народните представители да задават въпроси към министър-председателя по теми, които представляват обществен интерес, той счел, че така отправеното от мен питане не бил от неговия ресор", съобщи Петър Петров.

По думите му Гюров за двете години, в които е бил народен представител не е не е научил правилника за организация и дейността на Народното събрание и не е наясно каква длъжност заема. 

"Този човек няма да се яви нито днес на парламентарен контрол, нито през следващите дни. Той споделя, че проблема с водите и с загубите по мрежата не била в неговия ресор, но ще се яви на първата положена водопроводна тръба в България. Пред вашите камери, пред медиите", допълни Петров.