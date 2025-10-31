"Възраждане": Парите на работещите български пенсионери не са в безопасност
© Фокус
"Това ще удари както бизнеса, така и работещите'', каза Дренчев и допълни, че "Възраждане" са готови с данни за последните 20 години, с които да се аргументират, че вторият стълб носи щети и гарантира бедността в най-болезнената възраст на хората - пенсионната.
Парите на работещите български пенсионери не са в безопасност. Това го говорим от години, алармира още той и допълни, че освен загуба на доходи, това предложение може да предизвика и висока инфлация.
Виктор Папазов обясни, че това, което предлага "Възраждане" на частните пенсионни фондове, е вторият стълб на пенсионно осигуряване да бъде закрит с аргумент, че носи щети.
Още от категорията
/
Ако разпределим златните резерви на страната, на всеки българин ще се паднат малко над 6 грама
15:35
На първо четене: Депутатите приеха проекта за спирането на износа на дизел и авиационно гориво
14:59
Фармацевти признаха: Има хора, които поставят "петно" върху целия сектор и налагат регулаторът да разследва дейността им заедно с ДАНС
14:42
МЕЧ иска спешно изслушване председателя на ДАНС, премиера и ресорните министри за ситуацията с горивата
13:50
Жечо Станков: Партньорството ни с Азербайджан има стратегическо измерение, което ще направи икономиките ни по-конкурентоспособни
12:23
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.