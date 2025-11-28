Сподели close
Партия "Възраждане“ се обяви против предложеното повишаване на осигурителните вноски и за закриването на втория, допълнителен стълб от пенсионното осигуряване.

Днес от "Възраждане" са планирали публична дискусия съвместно с Асоциацията на дружествата за допълнително осигуряване, след като Костадин Костадинов се обяви за закриването на втория пенсионен стълб, но тя не се е състояла, тъй като от асоциацията са отказали участие.

Въпреки това, двама експерти на партията по тази тема - Виктор Папазов и Любомир Христов - представиха концепцията пред журналисти в кулоарите на парламента, предаде репортер на "Фокус".

По думите на Папазов, вторият пенсионен стълб е "вреден за обществото“ и средствата - около 3 милиарда лева, които се насочват към частните фондове, трябва да бъдат върнати към държавното обществено осигуряване. 

"Вторият пенсионен стълб е грабеж", каза експертът.

А Христов допълни, че плановете на правителството за повишаване на осигурителните вноски с 2 процентни пункта са "необосновани и напълно излишни“. Според него, днешният механизъм ощетява данъкоплатците, защото част от плащанията към частните фондове води до допълнителен дефицит на НОИ, което влияе и върху бюджетния дефицит.

Папазов и Христов настояват средствата, които в момента се разпределят към частни пенсионни дружества - около 5% от осигуровките, както и споменатите 3 милиарда лева, да бъдат пренасочени към държавната пенсионна система.