"Възраждане" алармира за над 64 млн. лева загуби в АЕЦ "Козлодуй" заради срив в производството
©
"Данните сочат сериозен дисбаланс в работата на двата действащи блока на централата, като загубите се отнасят единствено до недопроизведена електроенергия, без да се включват потенциалните щети върху самата инфраструктура, които трудно могат да бъдат остойностени и тепърва ще се проявяват", посочва депутатът.
Тодоров заяви още, че за разглеждания период пети блок е произвел 953 хил. MWh електроенергия, докато шести блок, поради непрестанни технически проблеми, е достигнал едва 673 хил. MWh.
"Разликата от 280 хил. MWh, изчислена по средната клирингова цена на Българска независима енергийна борса от 229,11 лв. за мегаватчас, формира загуби в размер на над 64 млн. лева".
По изчисленията, посочени от народния представител, тези средства биха могли да бъдат насочени към социални политики, включително подпомагане на младите семейства.
"Сумата се равнява на приблизително 1300 лева за всяко новородено дете за изминалата година. Вместо това, според изложената позиция, най-важният инфраструктурен обект на държавата се управлява не от инженери и доказани професионалисти, а от лица, свързани с корупционни практики и назначения в интерес на енергийни олигархични кръгове. Посочва се, че чрез подобно управление се одобряват нагласени обществени поръчки за ограничен кръг фирми, което води до системни финансови загуби за държавата".
Отбелязва се и позицията на министъра на енергетиката, според която смяната на ръководството на централата не зависи от него. Това поставя въпроси за реалната отговорност и начина, по който се вземат решенията в енергийния сектор.
Още по темата
/
Жечо Станков: Изграждането на нови мощности на АЕЦ "Козлодуй"е двигател на националната енергийна сигурност
09.12
Проф. Георги Касчиев: Първият етап от изграждането на хранилището за ниско- и средноактивни отпадъци в АЕЦ "Козлодуй" е завършен
22.10
Президентът: Следва да имаме високо ниво на амбиции за развитие на ядрената си енергетика, предвид своя над 50-годишен доказан опит
02.09
Още от категорията
/
Мирчев: Президентът ще връчи мандата, когато реши и ние ще го върнем веднага. Трябват ни честни избори
13:30
Тече вътрешна проверка на летище Варна след сигнал на пътник, че от багажа му са изчезнали някои неща
11:52
АПИ: Пътищата се третират срещу заледяване, проходими са при зимни условия. Очаква се интензивен снеговалеж до часове
11:02
Николай Василев: Цялото общество - от политици до медии, се занимава само с това къде нещо е поскъпнало с няколко стотинки, останалите проблеми остават нерешени
10:36
МЗХ удължава срокове за стопаните защото две от електронните системи няма да работят до 12 януари
10:02
ППС Банско: Малко хора си дават сметка колко струва като материален и човешки ресурс оказването на помощ на пострадал турист
08:47
Патриарх Даниил за посещението при Вартоломей: Обсъдихме спорни въпроси като статута на Украинската църква
09.01
Стив Ханке: Най-тежката негативна последица от приемането на еврото в България ще бъде възходът на популизма
09.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.