ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|"Възраждане" иска изменения в Закона за потребителския кредит, предлага глоби до 1 000 000 лева
"Фирмите, които отдават бързи кредити правят така, че в договорите има неравноправни клаузи. Знаете, че когато се стигне до съдебно решение те отпадат, но добросъвестните длъжници страдат от това, че са съветсни и си плащат задължението", посочи народният представител.
Той уточни, че с промените ще се даде възможност на КЗП да проверява предварително договорите и общите условия на фирмите и банките, които отпускат потребителски кредити.
По думите му по този начин ще се улесни процедурата.
От "Възраждане" искат и по-високи глоби при констатирани нарушения, а именно: при първо нарушение между 10 000 и 50 000 лева; при второ между 50 000 и 100 000 лева; при трето 4% от оборота или 1 000 000 лева.
Политическата формация иска и лихварството отново да бъде преследвано от закона.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1522
|предишна страница [ 1/254 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: